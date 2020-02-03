подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
ONLINE
3.02.20 14:30 Пресс-конференция: "Нет продаже украинской земли латифундистам!"

03 февраля 2020, понедельник, 14:38 197
Верховная Рада и партии 2020-02-03T14:38:47+02:00
Українські Новини
Страна не сможет развиваться, не прекратив войну, - Бойко потребовал решительных шагов по мирному урегулирован

Страна не сможет развиваться, не прекратив войну, - Бойко потребовал решительных шагов по мирному урегулированию

Надежда Комендантова
Юрий Бойко, Оппозиционная платформа - За життя, Мирное урегулирование
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Решительных действий Президента и парламента для мирного урегулирования конфликта на Донбассе украинцы не увидят. 


Об этом на Согласительном совете в Верховной Раде 3 февраля заявил Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко, сообщает портал zagittya.com.ua.

Политик обратил внимание на интенсификацию обстрелов на востоке страны, в результате которых продолжают гибнуть люди.

"Мы не видим решительных шагов ни со стороны президента, ни со стороны парламента по мирному урегулированию конфликта. У Оппозиционной платформы - За жизнь есть поэтапный мирный план решения конфликта на востоке Украины. Мы зарегистрировали в парламенте пакет мирных законодательных инициатив и будем настаивать на их принятии. Нужно сделать всё для того, чтобы следующий раунд переговоров в нормандском формате состоялся в установленные сроки и принес Украине мир", - подчеркнул политик.

Юрий Бойко, также отметил необходимость и важность прямых переговоров.

"Наша позиция не изменилась: необходимы переговоры с РФ и всеми сторонами конфликта, в том числе с представителями ОРДЛО, ради мира и спокойствия в государстве. Мы абсолютно уверены: в стране не будет никакого развития, пока не будет прекращена война и не будет возвращена стабильность", - сказал сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь.

 

 

Больше новостей о: Юрий Бойко Оппозиционная платформа - За життя Мирное урегулирование

Холодницкий опроверг свою отставку
В Греции начали расследовать возможное отравление Шокина ртутью
Новости
Кортеж Эрдогана. Скриншот видео Киев Лайф
В Киеве сняли кортеж Эрдогана из 19 авто 14:50
Перепутал штаты: Трамп оконфузился, поздравляя команду победителя Супербоула 14:45
38,5% опрошенных стали хуже относится к Гончаруку из-за аудиозаписи совещания с его участием 14:41
Страна не сможет развиваться, не прекратив войну, - Бойко потребовал решительных шагов по мирному урегулированию 14:38
В Туркменистане решили укрепить экономику, прекратив финансирование Академии наук 14:21
больше новостей
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Пенсионерка на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:56
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса 10:55
Евгений Брагар. Скриншот: YouTube/Александр Качный
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки 17:52
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:56
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 17 тыс. человек 08:10
больше новостей
В январе остаток средств в госказне сократился на треть
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok