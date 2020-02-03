Решительных действий Президента и парламента для мирного урегулирования конфликта на Донбассе украинцы не увидят.



Об этом на Согласительном совете в Верховной Раде 3 февраля заявил Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко, сообщает портал zagittya.com.ua.

Политик обратил внимание на интенсификацию обстрелов на востоке страны, в результате которых продолжают гибнуть люди.

"Мы не видим решительных шагов ни со стороны президента, ни со стороны парламента по мирному урегулированию конфликта. У Оппозиционной платформы - За жизнь есть поэтапный мирный план решения конфликта на востоке Украины. Мы зарегистрировали в парламенте пакет мирных законодательных инициатив и будем настаивать на их принятии. Нужно сделать всё для того, чтобы следующий раунд переговоров в нормандском формате состоялся в установленные сроки и принес Украине мир", - подчеркнул политик.

Юрий Бойко, также отметил необходимость и важность прямых переговоров.

"Наша позиция не изменилась: необходимы переговоры с РФ и всеми сторонами конфликта, в том числе с представителями ОРДЛО, ради мира и спокойствия в государстве. Мы абсолютно уверены: в стране не будет никакого развития, пока не будет прекращена война и не будет возвращена стабильность", - сказал сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь.