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03 лютого 2020, понеділок, 14:38 28
Верховна Рада і партії 2020-02-03T21:53:53+02:00
Українські Новини
Країна не зможе розвиватися, не припинивши війну, - Бойко вимагає рішучих кроків з мирного врегулювання

Країна не зможе розвиватися, не припинивши війну, - Бойко вимагає рішучих кроків з мирного врегулювання

Надежда Комендантова
Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, Мирне врегулювання
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Рішучих дій Президента і парламенту для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі українці не побачать. Про це на Погоджувальній раді у Верховній Раді 3 лютого заявив Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, повідомляє портал zagittya.com.ua.

Політик звернув увагу на інтенсифікацію обстрілу на сході країни, внаслідок яких продовжують гинути люди.

"Ми не бачимо рішучих кроків ні з боку президента, ні з боку парламенту щодо мирного врегулювання конфлікту. У Опозиційної платформи - За життя є поетапний мирний план розв'язання конфлікту на сході України. Ми зареєстрували в парламенті пакет мирних законодавчих ініціатив і будемо наполягати на їх прийнятті. Потрібно зробити все для того, щоб наступний раунд переговорів у нормандському форматі відбувся у встановлені терміни і приніс Україні світ", - підкреслив політик.

Юрій Бойко також відзначив необхідність і важливість прямих переговорів.

"Наша позиція не змінилася: необхідні переговори з РФ і усіма сторонами конфлікту, в тому числі з представниками ОРДЛО, заради миру і спокою в державі. Ми абсолютно впевнені: у країні не буде ніякого розвитку, поки не буде припинено війну і не буде повернута стабільність", - сказав співголова Опозиційної платформи - За життя.

 

 

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