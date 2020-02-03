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  • В Туркменистане решили укрепить экономику, прекратив финансирование Академии наук
03 февраля 2020, понедельник, 14:21 106
Азия 2020-02-03T14:30:09+02:00
Українські Новини
В Туркменистане решили укрепить экономику, прекратив финансирование Академии наук

В Туркменистане решили укрепить экономику, прекратив финансирование Академии наук

Ярина Вацяк
Туркменистан, Президент Туркменистана, Экономика, Академия наук
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: capress
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: capress

В Туркменистане заявили, что президент прекратил государственное финансирование Академии наук. Финансирование будет прекращаться постепенно в течение трех лет.

Соответствующий указ президента уже опубликован, сообщает Total.kz.

Правительство страны надеется таким образом укрепить экономику и сберечь деньги на фоне продолжающегося спада в энергетическом секторе. Поддержки государства лишатся 26 научно-исследовательских институтов и государственная служба сейсмологии. В состав Академии наук Туркменистана входит также высшая аттестационная комиссия, 17 высших школ, два медицинских исследовательских центра, одна библиотека и две типографии.

Академия наук Туркменистана основана в 1951 году в Ашхабаде на базе Туркменского филиала АН СССР. Она уже была однажды ликвидирована в период правления бывшего президента страны Сапармурата Ниязова в 1998 году и несколько лет работала на общественных началах. В июне 2009 года указом Гурбангулы Бердымухаммедова академия была восстановлена в полном объеме.

Как сообщали Українськi Новини, 27 ноября 2019 исполннился 101 год со дня рождения выдающегося ученого, президента Национальной академии наук Украины Бориса Евгеньевича Патона.

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