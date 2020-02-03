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Українські Новини
В Кривом Роге два блогера-экстремала погибли в заброшенной шахте

В Кривом Роге два блогера-экстремала погибли в заброшенной шахте

Надежда Комендантова
Шахта, Блогер, Гибель, Смерть, ЦГОК
Блогеры погибли в шахте. Фото: dp.dsns.gov.ua
Блогеры погибли в шахте. Фото: dp.dsns.gov.ua

2 блогера погибли в вентиляционном стволе №3 заброшенной шахты Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) на ул. Летчиков в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кривом Роге.

Сообщается, что на территорию шахты проникла группа из 5 человек, экстремалов-блогеров, которые снимали видеоконтент для своих каналов.

Блогеры погибли в шахте. Фото: dp.dsns.gov.uaБлогеры погибли в шахте. Фото: dp.dsns.gov.ua

Они планировали снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол, но 2 из них сорвались вниз.

В Кривом Роге двое экстремалов-блоггеров упали в 500-метровую шахту и разбились Фото: dp.dsns.gov.ua В Кривом Роге двое экстремалов-блоггеров упали в 500-метровую шахту и разбились Фото: dp.dsns.gov.ua

Горноспасатели нашли тела погибших на горизонте 550 м.

Как сообщали Українські Новини, в марте во Львовской области в результате обвала на шахте погиб работник.

В декабре в Торецке на шахте из-за обвала породы погиб горняк.

В сентябре из-за обвала шахты в Запорожской области погиб шахтер

 

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