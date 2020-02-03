Бюджет-2020 уже требует пересмотра, - Левочкин

Правительство неспособно справиться с экономической ситуацией в стране, и из этого необходимо сделать соответствующие выводы. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Сергей Лёвочкин, комментируя информацию Минфина о недовыполнении плана по доходам за январь по общему фонду на 24,5%, информирует персональный поритал политика.

"Весь прошлый год оба правительства экономили на социальных расходах и на средствах по поддержке экономики, чтобы скрыть свою неспособность выполнить бюджет. Однако в нынешнем году так сделать уже не получится, потому что недовыполнение по доходной части катастрофическое. Недобор четверти заниженного январского плана – это свидетельство полного провала экономического блока Кабмина. Нам угрожает бюджетная катастрофа, и потому необходимо срочно принять меры: во-первых, пересмотреть бюджет на 2020 год, сократив расходы на госструктуры и силовые структуры, кроме армии, во-вторых, сделать кадровые выводы из сложившейся ситуации, усилив экономическое направление", – заявил Сергей Левочкин.

По его словам, выполнение таможней плана по сборам всего на 70% наглядно демонстрирует неспособность власти победить контрабанду и "серый" импорт.

Политик также считает, что правительство загнало страну в тупик: из-за недовыполнения бюджета оно не вкладывает средства в программы поддержки промышленности, из-за чего промпроизводство падает, и бюджетные доходы падают вслед за ним. В результате Украина и её граждане оказались заложниками безграмотной политики Кабмина.

"Необходимо не только новое руководство экономикой, необходима новая экономическая политика. В её основе должны быть предложения по пересмотру бюджета, которые Оппозиционная платформа – За життя предлагала ещё осенью. Нужно увеличить расходы на программу развития промышленности и социальные расходы. Благодаря этому мы сможем оживить экономику и выполнить бюджет с помощью увеличения доходов от промышленности, а не через размещение ОВГЗ и евробондов", – резюмировал Сергей Левочкин.