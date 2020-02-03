Фракция ОПЗЖ требует отмены закона о среднем образовании и всех антисоциальных законов, - Бойко

"Фракция оппозиционеров требует отмены закона о среднем образовании и всех антисоциальных законов." Об этом заявил Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы-За життя Юрий Бойко, комментируя планы оппозиционных депутатов на парламентскую неделю, информирует портал zagittya.com.ua.

Фракция будет настаивать на принятии закона о снятии НДС с газа собственной добычи для населения, отмене дискриминационного закона о среднем образовании и всех антисоциальных законов, которые напринимало монобольшинство.

Особо Юрий Бойко остановился на предлагаемом властью проекте закона "О труде".

"Принятие законопроекта "О труде" приведет к тому, что работника можно будет уволить за один день без выходного пособия, привлечь к сверхурочной работе, будут ликвидированы льготы за тяжёлые условия труда и проч. Этот законопроект просто уничтожает права экономически активных граждан. Люди будут просто бежать из страны. Мы будем бороться против принятия данного законопроекта", – подчеркнул Юрий Бойко. (Оппозиционная платформа - За життя зарегистрировала альтернативный проект Трудового кодекса, который обеспечивает права и социальные гарантии людей труда и полностью соответствует Конституции Украины – ред.).

Однако, по его словам, опять будет предпринята попытка "протащить закон о рынке земли, протащить децентрализацию в том ущербном виде, в котором она появилась в парламенте".

"В вопросе открытия рынка земли наша позиция остаётся неизменной: сначала референдум – и только потом вынесение этого вопроса в парламент. Наша фракция внесла более 3 тыс. правок. И мы будем бороться за каждую из них", — подчеркнул Юрий Бойко.

Что касается законопроекта о децентрализации, то Оппозиционная платформа - За життя выступает против любых попыток власти преобразовать громады в и пассивных исполнителей директив из "центра".

"В предложенном законопроекте под видом децентрализации местное самоуправление превращалось в заложника "слуг". Этот законопроект необходимо доработать. Громады должны получить реальные полномочия и право распоряжаться заработанными средствами. В том виде, в котором этот законопроект предлагало монобольшинство, его принимать категорически нельзя", — подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он также отметил, что благодаря активной позиции фракции законопроект об изменениях в Конституцию был отозван президентом.

Депутаты от Оппозиционной платформы - За життя зарегистрировали в Верховной Раде более 180 законопроектов, среди которых: пакет мирных инициатив, законопроекты, направленные на восстановление прав граждан и выполнение решений Конституционного Суда Украины, снижение тарифов и цен, повышение прожиточного минимума, ограничение заработной платы депутатам, членам Кабинета министров и их заместителям, руководителям государственных органов власти, Главе НБУ и другим высокопоставленным государственным чиновникам.