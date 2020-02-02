3.02.20 13:00 Пресс-конференция: "ГМСУ устроила охоту у мечети: дискриминация или непрофессионализм?"

Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55

В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15

В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50

К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика