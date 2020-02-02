3.02.20 13:00 Пресс-конференция: "ГМСУ устроила охоту у мечети: дискриминация или непрофессионализм?"

3 февраля 2020 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "ГМСУ устроила охоту у мечети: дискриминация мусульман или непрофессионализм?" Спикеры: Саид Исмагилов, муфтий ДУМУ УММА; Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа; Игорь Козловский, религиовед, кандидат исторических наук; Анвар Деркач, председатель ОО "Ассоциация мусульман-беженцев "Азан"; Денис Коляда, Министерство культуры Украины. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж