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  • 3.02.20 13:00 Пресс-конференция: "ГМСУ устроила охоту у мечети: дискриминация или непрофессионализм?"
02 февраля 2020, воскресенье, 20:36 18
Пресс-центр 2020-02-02T20:51:16+02:00
Українські Новини
3.02.20 13:00 Пресс-конференция: "ГМСУ устроила охоту у мечети: дискриминация или непрофессионализм?"

3.02.20 13:00 Пресс-конференция: "ГМСУ устроила охоту у мечети: дискриминация или непрофессионализм?"

Алина Заика

3 февраля 2020 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "ГМСУ устроила охоту у мечети: дискриминация мусульман или непрофессионализм?"

Спикеры:

  • Саид Исмагилов, муфтий ДУМУ УММА;
  • Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа;
  • Игорь Козловский, религиовед, кандидат исторических наук;
  • Анвар Деркач, председатель ОО "Ассоциация мусульман-беженцев "Азан";
  • Денис Коляда, Министерство культуры Украины.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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