3.02.20 11:00 Пресс-конференция: "Организация показательной казни в интересах фармкомпаний"

3 февраля 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Организация показательной казни в интересах фармацевтических компаний, реализующих онкопрепараты".

Конкретные прокуроры Офиса ГП искусственно создают доказательства, которые не соответствуют действительности и показательно привлекают к ответственности невиновных лиц с целью лоббирования интересов конкретных игроков рынка фармацевтического бизнеса, и демонстрации их уровня поддержки со стороны должностных лиц.

В результате тысячи онкобольных будут вынуждены покупать препараты по высокой цене в Украины без возможности купить препарат по цене ниже из Европы.

Хотя речь в производстве идёт о фальсификации препаратов от смертельных заболеваний, но не уставлено ни одного факта смерти и нет ни одного пострадавшего человека, связанного с делом.

Спикеры: адвокаты: Онученко Дмитрий, Гаврилюк Марина и специалист в области фармакологии.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal