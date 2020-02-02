3.02.20 11:00 Пресс-конференция: "Организация показательной казни в интересах фармкомпаний"

3 февраля 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Организация показательной казни в интересах фармацевтических компаний, реализующих онкопрепараты". Конкретные прокуроры Офиса ГП искусственно создают доказательства, которые не соответствуют действительности и показательно привлекают к ответственности невиновных лиц с целью лоббирования интересов конкретных игроков рынка фармацевтического бизнеса, и демонстрации их уровня поддержки со стороны должностных лиц. В результате тысячи онкобольных будут вынуждены покупать препараты по высокой цене в Украины без возможности купить препарат по цене ниже из Европы. Хотя речь в производстве идёт о фальсификации препаратов от смертельных заболеваний, но не уставлено ни одного факта смерти и нет ни одного пострадавшего человека, связанного с делом. Спикеры: адвокаты: Онученко Дмитрий, Гаврилюк Марина и специалист в области фармакологии. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal