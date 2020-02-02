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02 февраля 2020, воскресенье, 16:13 42
Силовые структуры 2020-02-02T16:17:14+02:00
Українські Новини
Под Львовом в холодильной камере грузовика нашли в полусознании четырех подростков-нелегалов

Под Львовом в холодильной камере грузовика нашли в полусознании четырех подростков-нелегалов

Ярина Вацяк
Пограничники, Грузовик, Холодильник, нелегальные мигранты

В субботу 1 февраля, около 23:00 в грузовике перевозившему яблоки из Македонии в Россию нашли четырех нелегалов. Водитель грузовика обнаружил ребят уже в полусознания во время вынужденной остановки на АЗС в Гамалиевке возле Львова.

О задержании авторефрижератора с людьми в холодильной камере сообщает ZAXID.NET со ссылкой на слова источника в полиции. Эту же информацию изданию официально подтвердил начальник управления предотвращения и противодействия контрабанде Галицкой таможни Олег Лев.

Известно, что грузовой авторефрижератор с российской регистрацией, где обнаружили нелегальных мигрантов, перевозил яблоки из Македонии в Россию. Пересекая украинскую границу через ПП "Дьяково" на Закарпатье, водитель грузовика остановился на АЗС в Гамалиевке возле Львова.

Он утверждает, что не знал о людях в рефрижераторе, но заметил странные звуки, доносившиеся оттуда. Поскольку фура была опломбирована, он вызвал полицию, а также таможенников. Открыв рефрежиратор там обнаружили четырех хиреющих молодых ребят в возрасте 16-17 лет.

В двух из них оказались документы граждан Афганистана, еще двое вообще не имеют никаких документов. Позже выяснилось, что самому молодому мигранту 15 лет, самому старшему - 23. Еще двум ребятам 16 и 17 лет.

По данным медиков нелегальные мигранты находятся в тяжелом состоянии, они получили сильное переохлаждение, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Оказалось, что мигранты провели в рефрежираторы более четырех суток. По их словам, каждый из них заплатил посреднику по 2000 долларов и их обещали доставить из Македонии в Германию, поэтому были удивлены, что оказались в Украине.

Стоит заметить, что согласно правилам транспортировки яблок в авторефрижераторах, их перевозят при температуре от +2 до + 5 градусов, при этом холодильная камера не вентилируется.

Как сообщали Українські Новини, 4 нелегальных мигрантов из Бангладеша задержали украинские пограничники возле границы с Польшей.

Ранее МИД остерегал украинцев от нелегального трудоустройства за границей.

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