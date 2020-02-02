Під Львовом в холодильній камері вантажівки знайшли напівпритомними чотирьох підлітків-нелегалів

У суботу, 1 лютого, близько 23:00 у вантажівці, яка перевозила яблука з Македонії в Росію, знайшли чотирьох нелегалів. Водій вантажівки виявив хлопців вже в напівпротомному стані під час вимушеної зупинки на АЗС в Гамалиевке біля Львова.

Про затримання авторефрижератора з людьми у холодильній камері повідомляє ZAXID.NET з посиланням на слова джерела в поліції. Цю ж інформацію виданню офіційно підтвердив начальник управління запобігання та протидії контрабанді Галицької митниці Олег Лев.

Відомо, що вантажний авторефрижератор з російською реєстрацією, де виявили нелегальних мігрантів, перевозив яблука з Македонії до Росії. Перетнувши український кордон через ПП "Дяково" на Закарпатті, водій вантажівки зупинився на АЗС у Гамаліївці біля Львова.

Він стверджує, що не знав про людей у рефрижераторі, але зауважив дивні звуки, що долинали звідти. Оскільки фура була опломбована, він викликав поліцію, а також митників. Відкривши рефрежиратор там виявили чотирьох напівпритомних молодих хлопців віком 16-17 років.

У двох з них виявились документи громадян Афганістану, ще двоє взагалі не мають жодних документів. Пізніше з'ясувалося, що наймолодшому мігрантові 15 років, найстаршому – 23. Ще двом хлопцям 16 і 17 років.

За даними медиків нелегальні мігранти перебувають у важкому стані, вони отримали сильне переохолодження, їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Виявилось, що мігранти провели у рефрежираторі більше чотирьох діб. За їхніми словами, кожен з них заплатив посереднику по 2000 доларів і їх обіцяли доправити з Македонії до Німеччини, тому були здивовані, що виявились в Україні.

Варто зауважити, що згідно з правилами транспортування яблук у авторефрижераторах, їх перевозять при температурі від +2Co до +5Co, при цьому холодильна камера не вентилюється.

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Як повідомляли Українські Новини, 4 нелегальних мігрантів з Бангладеш затримали українські прикордонники біля кордону з Польщею.

Раніше МЗС застрігав українців від нелегального працевлаштування за кордоном.