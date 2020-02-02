3.02.20 14:30 Пресс-конференция: "Нет продаже украинской земли латифундистам!"

В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк 16:25

Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55

В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50

В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15