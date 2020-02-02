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02 февраля 2020, воскресенье, 13:58 21
Пресс-центр 2020-02-02T14:28:45+02:00
Українські Новини
3.02.20 14:30 Пресс-конференция: "Нет продаже украинской земли латифундистам!"

3.02.20 14:30 Пресс-конференция: "Нет продаже украинской земли латифундистам!"

Алина Заика

3 февраля 2020, года, в 14:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Нет продаже украинской  земли латифундистам!"

Участники:

  • Анатолий Пешко, общественный деятель, академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины, доктор экономических наук, член наблюдательного совета "Украинского института политики";
  • Вадим Ивченко, народный детутат Украины от партии "Батьківщина";
  • Александр Колтунович, народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь";
  • Геннадий Новиков, сопредседатель Объединенного штаба защити украинской земли ОО "Аграрный союз Украины";
  • Оксана Устименко, член правления Ассамблеи аграрных палат;
  • Сергей Тамарин, председатель киевской ячейки "Национального корпуса";
  • представитель от партии "Свобода".

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal
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