3.02.20 14:30 Пресс-конференция: "Нет продаже украинской земли латифундистам!"

3 февраля 2020, года, в 14:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Нет продаже украинской земли латифундистам!" Участники: Анатолий Пешко, общественный деятель, академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины, доктор экономических наук, член наблюдательного совета "Украинского института политики"; Вадим Ивченко, народный детутат Украины от партии "Батьківщина"; Александр Колтунович, народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"; Геннадий Новиков, сопредседатель Объединенного штаба защити украинской земли ОО "Аграрный союз Украины"; Оксана Устименко, член правления Ассамблеи аграрных палат; Сергей Тамарин, председатель киевской ячейки "Национального корпуса"; представитель от партии "Свобода". Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal