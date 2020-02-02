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02 февраля 2020, воскресенье, 13:35 19
Политика 2020-02-02T13:36:11+02:00
Українські Новини
Закон о уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства вступил в силу

Закон о уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства вступил в силу

Анна Рудык
Трудовой кодекс, Штрафы, Верховная Рада, трудовое законодательство
Трудовая книжка
Трудовая книжка

Сегодня, 2 февраля, официально вступил в силу  законопроект №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)" и был опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины".

Так, согласно законопроекту, вносятся изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины относительно уменьшения размера штрафных санкций за нарушение требований трудового законодательства.

Теперь фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов карается в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

А относительно юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

Однако, отмечается, что если это нарушение было совершено повторно в течение двух лет со дня выявления нарушения - оно наказывается в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. 

Также Українські Новини писали, что изменится в трудовом законодательстве.

А с Нового года 2019 выросли штрафы за нарушение трудового законодательства.

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