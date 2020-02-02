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02 февраля 2020, воскресенье, 11:00 346
Политика 2020-02-02T11:00:02+02:00
Українські Новини
4 февраля Верховная Рада назначит третьего вице-премьера, - СМИ

4 февраля Верховная Рада назначит третьего вице-премьера, - СМИ

Николай Полищук
Заседание Кабмин. Фото: пресс-служба
Заседание Кабмин. Фото: пресс-служба

Глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль заявил, что в случае, если ВРУ поддержит его кандидатуру на должность министра регионального развития, то он также станет вице-премьером и будет курировать вопросы развития регионов на межсекторальном уровне.

"Должность вице-премьера нужна для того, чтобы иметь возможность скоординировать вопросы устойчивого регионального развития с другими министерствами. То есть это будет и экономика, и инфраструктура, и Минрегион, министром которого предлагается стать. Работа будет на срезе нескольких министерств", - заявил Денис Шмыгаль в интервью Укринформу.

В то же время, отмечает издание, 4 февраля в Верховной Раде планируется голосование за отставку нынешнего министра Алены Бабак и назначение Дениса Шмыгаля вице-премьером и министром развития общин и территорий.

Также, сравнивая работу на госслужбе во время разных президентов, Денис Шмыгаль отметил, что на данный момент созданы лучшие условия для работы в госуправлении.

"Сегодня условия работы губернаторов близки к идеальным, потому что есть очень прозрачные требования, очень четкие KPI, нет давления, нет коррупционных требований, нет какого-то нездорового влияния. Это, я думаю, на самом деле лучшие условия за время независимой Украины", - подчеркнул глава Ивано-Франковской ОГА.

Свое возвращение на госслужбу Денис Шмыгаль аргументировал тем, что верит в стремление команды Зеленского изменить страну.

"Для меня это одновременно возможность реализовать амбиции и сделать что-то хорошее для Украины. И мы действительно очень быстро движемся к позитивным изменениям", - заявил Глава ОГА.

Напомним, что 17 января Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал отставку главы Министерства развития общин и территорий Алены Бабак и предложил назначить на должность министра Дениса Шмыгаля, который на данный момент является Главой Ивано-Франковской ОГА.
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