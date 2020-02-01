В Голливуде меняют подход к интимным сценам в кино

В Голливуде для сексуальных сцен в фильмах были установлены новые правила в целях предотвращения сексуальных домогательств и неправомерных действий на съемочной площадке.

Гильдия киноактеров - Американская федерация деятелей телевидения и радио выпустила серию правил, касающихся использования координаторов интимности в ответ на движение #MeToo, пишет Independent.

От координаторов интимных сцен теперь потребуется проводить "встречи один на один с актерами, чтобы понять, на что они согласны".

"В соответствии с руководящими принципами, координаторы интимности должны проводить предварительные встречи с продюсерами, режиссерами и писателями, чтобы установить точные ожидаемые уровни обнаженной натуры и особенности смоделированного секса, как это зафиксировано в сценариях", - говорится в заявлении президента профсоюза Габриэль Картерис.

Координаторы интимности также помогут режиссеру в постановке сексуальных сцен, чтобы не поставить под угрозу безопасность актера.

Они будут под рядом, чтобы проверить физические барьеры и скромную одежду и убедиться, что все участники чувствуют себя комфортно.

Основатель Ассоциации профессионалов интимности Аманда Блюменталь заявила, что новые руководящие принципы "обеспечивают правильный баланс между описанием ролей и обязанностей координаторов интимности, в то же время обеспечивая гибкость от шоу к шоу".

Соучредитель и ассоциированный директор Алисия Родис добавила: "Мы надеемся, что этот процесс получит широкое распространение для эффективного и разумного пути производства для работы с обученным координатором интимности".

Как сообщали Українські Новини, режиссер и продюсер Харви Вайнштейн, который попал в крупный секс-скандал два года назад, дал первое интервью с момента начала обвинений в домогательствах.

Ранее актриса обвинила в домогательствах одновременно Вайнштейна и Сигала.