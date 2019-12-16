Харви Вайнштейн перенес операцию и дал первое после секс-скандала интервью

Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн, который попал в крупный секс-скандал два года назад, дал первое интервью с момента начала обвинений в домогательствах. Вайнштейн прокомментировал ситуацию New York Post.

Так, Вайнштейн заявил, что из-за секс-скандала его работа была уничтожена и забыта.

"Из‑за того, что произошло, все было уничтожено. Моя работа была забыта", - сказал Вайнштейн.

Также Вайнштейн отметил, что снял о женщинах больше фильмов, чем другие кинематографисты.

"Я сделал больше фильмов, снятых женщинами и о женщинах, чем любой другой кинематографист. И я говорю о том, что было 30 лет назад, а не о нашем времени, когда это стало модным. Я сделал это первым! Я первооткрыватель!", - отметил Вайнштейн.

Однако Вайнштейн отказался отвечать на вопросы о выдвинутых против него обвинениях, но рассказал о своей масштабной благотворительной деятельности. Он дал интервью, чтобы доказать, что информация о его проблемах со здоровьем не преувеличена: интервью проходило в больнице на следующий день после операции на позвоночнике.

Как сообщали Українські Новини, фильм о скандальном Харви Вайнштейне вышел в прокат в августе 2019.

Ранее актриса обвинила в домогательствах одновременно Вайнштейна и Сигала.



Также по делу о сексуальных преступлениях Вайнштейна начали расследовать 3 новых эпизода.