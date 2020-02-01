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01 февраля 2020, суббота, 23:06 9
Происшествия 2020-02-01T23:06:56+02:00
Українські Новини
В Виннице мужчина украл из храма мощи Св. Николая

В Виннице мужчина украл из храма мощи Св. Николая

Ярина Вацяк
Храм, ограбление храма, Ограбление, кража в церкви, Мощи
Ограбление храма в Виннице. Фото: ГУ НП в Винницкой области
Ограбление храма в Виннице. Фото: ГУ НП в Винницкой области

Сегодня, 1 февраля, оперативники задержали 37-летнего ранее судимого за убийство мужчину, которого подозревают в похищении мощей Св. Николая с Крестовоздвиженского храма в г. Виннице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

"Злоумышленник зашел в храм 31 января в полдень и вынес святыню. Сыщики с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого в областном центре. Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области", - говорится в нем.

Мощи Святого Николая. Фото: ГУ НП в Винницкой областиМощи Святого Николая. Фото: ГУ НП в Винницкой области

Ранее судимый похититель. Фото: ГУ НП в Винницкой областиРанее судимый похититель. Фото: ГУ НП в Винницкой области

В полиции сообщили, что оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил.

Сейчас мужчина задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии с ст.185 УК Украины злоумышленнику грозит до шести лет заключения. Продолжается следствие.

Как сообщали Українські Новини, в Донецкой области, городе Доброполье, мужчина похитил из местного храма ларец с мощами Георгия Победоносца. 

Ранее Министерство культуры заявляет, что мощи святых из Киево-Печерской лавры не пропадали, однако подтвердить их подлинность невозможно.

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