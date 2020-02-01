В Виннице мужчина украл из храма мощи Св. Николая

Сегодня, 1 февраля, оперативники задержали 37-летнего ранее судимого за убийство мужчину, которого подозревают в похищении мощей Св. Николая с Крестовоздвиженского храма в г. Виннице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

"Злоумышленник зашел в храм 31 января в полдень и вынес святыню. Сыщики с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого в областном центре. Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области", - говорится в нем.

Мощи Святого Николая. Фото: ГУ НП в Винницкой области

Ранее судимый похититель. Фото: ГУ НП в Винницкой области

В полиции сообщили, что оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил.

Сейчас мужчина задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии с ст.185 УК Украины злоумышленнику грозит до шести лет заключения. Продолжается следствие.

Как сообщали Українські Новини, в Донецкой области, городе Доброполье, мужчина похитил из местного храма ларец с мощами Георгия Победоносца.

Ранее Министерство культуры заявляет, что мощи святых из Киево-Печерской лавры не пропадали, однако подтвердить их подлинность невозможно.