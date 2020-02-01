У Вінниці чоловік вкрав з храму мощі Св. Миколая

Сьогодні, 1 лютого, оперативники затримали 37-річного раніше судимого за вбивство чоловіка, якого підозрюють у викраденні мощів Св. Миколая з Хрестовоздвиженського храму у м. Вінниці.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

"Зловмисник зайшов до храму 31 січня в обідню пору та виніс святиню. Розшуковці за допомогою відео з камер нагляду встановили особу та затримали підозрюваного в обласному центрі. Він звільнився з місць позбавлення волі в травні 2019 року, де 14 років відбував покарання за вбивство в Миколаївській області", - йдеться в ньому.

Мощі Святого Миколая. Фото: ГУ НП у Вінницькій області

Раніше судимий викрадач. Фото: ГУ НП у Вінницькій області

В поліції повідомили, що оперативники вилучили викрадені мощі у товариша зловмисника, які той йому подарував.

Наразі чоловіка затримано в процесуальному порядку. За вчинення крадіжки відповідно до ст.185 КК України зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення. Триває слідство.

Як повідомляли Українські Новини, у Донецькій області, місті Добропілля, чоловік викрав з місцевого храму скриньку з мощами Георгія Побідоносця.

Раніше Міністерство культури заявляє, що мощі святих Києво-Печерської лаври не пропадали, однак підтвердити їх достовірність неможливо.