В Киеве из Днепра выловили пакет с головой мужчины

В Оболонском районе Киева, вблизи залива "Собачье устье", двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

"Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего. Кинологами обследовано береговую зону реки Днепр, а также водолазами и работниками речной полиции обследовано акваторию залива. Предварительно установлено, что это мужчина в возрасте около 60-70 лет", - говорится в нем.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.

В Киеве ищут обезглавленное тело мужчины. Фото: ГУ НП Киева

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