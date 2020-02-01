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01 февраля 2020, суббота, 22:20 19
Происшествия 2020-02-01T22:30:42+02:00
Українські Новини
В Киеве из Днепра выловили пакет с головой мужчины

В Киеве из Днепра выловили пакет с головой мужчины

Ярина Вацяк
Оболонь, Голова, Днепр, Труп, Убийство, убийство в Киеве
В Днепре нашли голову мужчины. Фото: ГУ НП Киева
В Днепре нашли голову мужчины. Фото: ГУ НП Киева

В Оболонском районе Киева, вблизи залива "Собачье устье", двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

"Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего. Кинологами обследовано береговую зону реки Днепр, а также водолазами и работниками речной полиции обследовано акваторию залива. Предварительно установлено, что это мужчина в возрасте около 60-70 лет", - говорится в нем.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.

В Киеве ищут обезглавленное тело мужчины. Фото: ГУ НП КиеваВ Киеве ищут обезглавленное тело мужчины. Фото: ГУ НП Киева

Как сообщали Українські Новини, в Киеве из Днепра вблизи Гидропарка достали тело женщины.

Также в Киеве под Южным мостом обнаружили тело утопленника.

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