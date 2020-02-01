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01 февраля 2020, суббота, 08:48 8
Происшествия 2020-02-01T08:48:16+02:00
Українські Новини
В центре Киева Volkswagen протаранил Renault и врезался в Geely: есть пострадавшие

В центре Киева Volkswagen протаранил Renault и врезался в Geely: есть пострадавшие

Надежда Комендантова
ДТП в Киеве, ДТП с пострадавшими, ДТП с авто, ДТП

В ночь на 1 февраля в Киеве по адресу улица Юрия Ильенко, 36/1 произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобили Volkswagen Touareg, Geely Emgrand и Renault Laguna.

Авария случилась около 03:15. Об этом сообщает Информатор.

Сотрудники патрульной полиции категорически отказались комментировать ситуацию и ссылались на следственные действия. Однако нам удалось узнать от очевидцев, что Volkswagen ехал со стороны Дорогожичей и врезался в Renault и, переворачиваясь, ударил Geely, который ехал в противоположном направлении.

Volkswagen врезался в Renault. Volkswagen врезался в Renault.

Все автомобили были разбросаны по дороге на расстоянии около 200 метров, а поврежденные части машины можно было найти в радиусе 300 метров. Предварительно, в больницу госпитализировали двоих мужчин.

В ночь на 1 февраля в Киеве по адресу улица Юрия Ильенко, 36/1 произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Фото: ИнформаторВ ночь на 1 февраля в Киеве по адресу улица Юрия Ильенко, 36/1 произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Фото: Информатор

Так как изначально поступила информация о том, что в одной из машин зажат пострадавший, были направлены спасатели ГСЧС, но к счастью, их помощь не понадобилась. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробную схему ДТП и другие подробности случившегося предстоит выяснить правоохранителям.

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