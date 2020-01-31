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31 января 2020, пятница, 21:20 434
Общество 2020-01-31T21:21:14+02:00
Українські Новини
Из-за Нефедова бюджет Украины недополучит миллиарды гривен, - депутат Холодов

Из-за Нефедова бюджет Украины недополучит миллиарды гривен, - депутат Холодов

Валерия Драгомирова
Максим Нефедов
Максим Нефедов

"Пребывание на должности главы таможни Максима Нефедова будет стоить нам только в январе 8 миллиардов гривен. Ежедневно Госбюджет теряет на таможне минимум 200 миллионов гривен", - об этом на своей странице в Facebook заявляет народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Холодов, передают "Подробности".


Также депутат сообщает, что Нефедов получает по $10 тыс. зарплаты в месяц, ссылаясь на сайт электронного декларирования доходов. 

"Я не против высоких зарплат - но платить их нужно за результаты. Нефедову - за выполненный план по таможенным сборам. Не можешь выполнять задачи - иди в НГО и там делай презентации со слайдами", - пишет политик.

Также он утверждает, что  сегодня на одесской таможне-полный развал, потому что туда "поназначали старых смм-щиков". 

Кроме этого, обеспокоенность вызывает другое назначение Нефедова-Юрия Савчука на должность и.о. начальника таможенного поста в аэропорту "Жуляны". По его информации Нефедов обещал разобраться, но пока не сделал этого, поэтому политик написал ему официальный депутатский запрос.

"Юрий Савчук - фигурант как минимум двух уголовных дел, связанных со взятками и схемами минимизации таможенной стоимости. Однако это почему-то не помешало ему снова получить должность на таможне". 

Ответ Нефедова депутат обещает опубликовать и выражает надежду, что читать чиновник еще не разучился.

В процессе написания своих постов на ФБ, народный депутат получил информацию о других злоупотреблениях во вверенном Нефедову ведомстве.

"Как только я начал говорить про провалы и коррупцию на таможне - мне начали писать в телеграм-канал и на почту люди, которые работают на таможенных постах и каждый день видят, как обворовывают бюджет Украины. Я решил, что буду публиковать такие сообщения, писать депутатские запросы и заявления в Государственное бюро расследований по каждому такому факту. Лично обращаюсь к главе таможни Максиму Нефедову - если вы не знаете об этих схемах - вот вам информация, разбирайтесь. Если знаете - то почему ничего не делаете?" Далее, Андрей Холодов описывает "цветочную" схему, которая наносит ущерб государству минимум 500 тыс гривен с каждой машины, ввозящей цветы в Украину! "100 машин в месяц! Ущерб колоссальный! Но это данные за прошлый год.Сейчас ситуация еще хуже. Так же обстоит вопрос и с одеждой, тканью, а с нефтепродуктами вообще отдельная история, на рынке 50 процентов левака! Рисуют инвойсы и нет никакого наказания!", - утвреждает депутат.

Холодов уверен, что   побороть эту коррупцию можно одним махом, введя уголовную ответственность за подделку документов и за нанесенный ущерб государству.

"Та власть которая не навела порядок на таможне (а  это как перерезанная артерия), УМИРАЕТ".

Холодов описал схему  на минимум 600 миллионов гривен в год - ввоз импортных цветов. Далее, он спрашивает -600 миллионов - это много или мало?600 миллионов гривен в этом году заложено в бюджете на покупку автобусов для опорных школ по всей стране.

600 миллионов в прошлом году было выделено на ремонт всех спортивных сооружений по стране вместе взятых. Всего 200 миллионов выделено на достройку Охматдета. Вот и весь ответ. Андрей Холодов  кроме депутатского запроса и заявления в ГБР, готовит также  и изменения в законодательство, чтобы устранить пробел в тарифном регулировании.
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