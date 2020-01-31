Турчинов просит Зеленского запретить аборты

Всеукраинский Собор во главе с бывшим председателем СНБО Александром Турчиновым призвал президента Украины как можно скорее созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за демографического кризиса. Призыв связан с недавней "электронной переписью", по результатам которой видно, что население Украины за 10 лет уменьшилось на 11 миллионов.

Об этом говорится в заявлении на сайте собора, передает "Страна".

"Украина сейчас переживает глубокий демографический кризис: смертность вдвое больше, чем рождаемость, каждый день умирает около 1620 человек, тогда как рождается всего 920 детей, все более усиливается трудовая миграция, растет статистика разводов и тому подобное. Украина входит в число 30 "старых" стран мира по доле лиц в возрасте 60 лет и старше", - говорится в заявлении.

В Соборе подчеркивают, что из-за миграции страна теряет трудовые и интеллектуальные ресурсы. Также они обращают внимание на проблему детского алкоголизма, наркоманию, распространение ВИЧ.

Собор, возглавляемый Турчиновым, предлагает безотлагательно провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное демографическому кризису и депопуляции в Украине, подготовить и принять проект постановления о мерах по обеспечению защиты семейных ценностей и института семьи в Украине. А также разработать законы, которые могут этому способствовать.

Среди предложений есть завуалированный намек на запрет абортов: "обеспечение на законодательном уровне защиты права человека на жизнь с момента зачатия до естественной смерти".

Также среди требований - восстановить и обеспечить использование в национальном законодательстве термина "пол" вместо навязываемого нам искусственного термина "гендер".

Как сообщали Українські Новини, в Норвегии хотели ограничить аборты: тысячи граждан вышли на протесты.

Ранее в Ирландии большинство жителей поддержали легализацию абортов.