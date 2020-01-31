Законопроекты о журналистской и адвокатской деятельности нарушают права человека, - Национальная асcоциация адвокатов Украины

Комитет защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) и ряд других правозащитников считают законопроекты о журналистской деятельности, ворах в законе, адвокатской монополии и разведке нарушающими права человека.

Об этом они сообщили в пятницу, 31 января, в пресс-центре "Українських Новин".

Глава комитета по правам человека НААУ Анна Колесник отметила, что законопроект "Об информационной безопасности" ограничивает свободу слова для журналистов из-за создания организаций, которые будут совершать контроль над подаваемой информацией.

"Журналистов начали разделять на профессиональных и непрофессиональных. Причем эта профессиональность должна измеряться тем, войдет ли он в ту организацию, которая сможет его контролировать", - заявила Колесник.

Также она сказала, что законопроект отменяет возможность журналистам беспрепятственно посещать госучреждения, суды, прокуратуру, следственные органы, полицию.

Глава комитета подчеркнула, что законопроект касается не только ограничения журналисткой деятельности, но и ограничения свободы слова граждан, которые имеют большую аудиторию в социальных сетях и видеохостингах, так как провайдеры будут обязаны давать информацию о них правоохранительным органам.

Член комитета по правам человека НААУ Роман Гайдай отметил, что законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)" ограничивает право граждан на качественную правовую помощь.

Правозащитник Эдуард Багиров заявил, что законопроект "О ворах в законе" создаст в будущем правовые проблемы из-за того, что любой человек может стать фигурантом уголовного производства из-за статуса "друга криминального авторитета".

Также он сказал, что законопроект "О разведке" предоставит неограниченные возможности Национальной гвардии, в то время как уровень доверия населения к правоохранительной системе имеет очень низкий показатель.