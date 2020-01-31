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31 января 2020, пятница, 17:29 446
Медицина 2020-01-31T17:38:49+02:00
Українські Новини
У здания Минздрава протестовали из-за коррупции в ведомстве, – СМИ

У здания Минздрава протестовали из-за коррупции в ведомстве, – СМИ

Петр Стуженко
Минздрав Украины, Митинг, Акция протеста, Требование отставки, Андрей Семиволос
Акция протеста возле Минздрава. Фото: rbc.ua
Акция протеста возле Минздрава. Фото: rbc.ua

В пятницу, 31 января, у здания Министерства здравоохранения Украина в Киеве прошла акция протеста из-за корупции в медицинской сфере.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

Митингующие требовали отставки первого заместителя министра Андрея Семиволоса из-за коррупционного скандала, возникшего после публикации возможной переписки Семиволоса с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Павлом Павлишем. Стоит отметить, что нардеп Павлиш отрицает факт скандальной переписки, называя ее фейком. Семиволос никак не отреагировал на это обвинения.

Требования отставки первого замминистра Андрея Семиволос. Фото: rbc.uaТребования отставки первого замминистра Андрея Семиволос. Фото: rbc.ua

Митингующие у здания Минздрава. Фото: rbc.uaМитингующие у здания Минздрава. Фото: rbc.ua

Во время пикета активисты требовали чиновника выйти к демонстрантам, однако никто из представителей министрества на призывы митингующих не откликнулся. В результате протестующие призвали власть остановить корупцию в органах власти и привлечь коррупционеров к ответствености.

Позже политический эксперт Кирилл Сазонов на своей странице в социальной сети Facebook также написал о демонстрации, опубликовав видеозапись интервью с одним из участников протеста.

"Не бабушки, а молодые и образованные люди, вышли с демонстрацией против коррупции в медицине. Митингующие потребовали отставки первого замминистра Андрея Семиволоса, того самого, который на прошлой неделе стал героем скандальной переписки с нардепом-"слугой" и подробностями того, как в министерстве можно "прибарахлиться", чтобы "и внукам осталось", - написал Сазонов.

Демонстрацию анонсировал профсоюз педагогов. Участники акции выразили недовольствие нормами законопроектов №2708 "О труде", согласно которому работодатель может увольнять кого-либо и когда-либо, и №2584 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины" относительно дополнительных оснований для увольнения.

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