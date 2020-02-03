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03 февраля 2020, понедельник, 07:14 97
Внешняя политика 2020-02-03T07:14:01+02:00
Українські Новини
Украина должна обеспечить полное и прозрачное расследование нападений на журналистов, – доклад ПАСЕ

Украина должна обеспечить полное и прозрачное расследование нападений на журналистов, – доклад ПАСЕ

Петр Стуженко
Юлия Левочкина, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, ПАСЕ, нападения на журналистов
Юлия Левочкина. Фото: пресс-служба
Юлия Левочкина. Фото: пресс-служба

Член Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозионная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юлия Левочкина, комментируя годовой Доклад по выполнению странами обязательств перед Советом Европы в 2019 году, сообщила, что Ассамблея ожидает от Украины полного и прозрачного расследования нападений на журналистов.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В отношении Украины в Докладе значительное внимание уделяется вопросам свободы слова и деятельности СМИ. Выражена обеспокоенность относительно продолжающихся атак на журналистов и активистов, расследующих коррупцию и злоупотребления властью. Если кому-то кажется, что можно установить цензуру и атаковать  медиа и журналистов, это не так. Свобода слова является одним из основных прав и лакмусом демократического развития страны.  Поэтому в принятой резолюции Ассамблея призвала украинские власти выполнить обязательства перед Советом Европы, в частности, обеспечить полное и прозрачное расследование нападений на журналистов и антикоррупционных  активистов с тем, чтобы не допустить безнаказанности за преступления", – отметила Левочкина.

Также, по словам члена Мониторингового комитета, в центре внимания ПАСЕ остается вопрос судебной реформы. В Резолюции подчеркивается необходимость обеспечения реформы Верховного суда и органов судебного самоуправления в соответствии с европейскими стандартами.

Левочкина напомнила, что в декабре 2019 года "Венецианская комиссия" раскритиковала законы  о Верховном суде и функционировании украинского языка, призвав привести соответствующее законодательство в соответствие с международными стандартами.

"Без сомнения, вопрос обеспечения прав национальных меньшинств будет и дальше оставаться в фокусе внимания Ассамблеи, – в частности,  права на использование родного языка. Украина  – многонациональное государство: украинцы, русские, румыны, болгары, греки, евреи и многие другие национальности живут в согласии столетиями. Нужно это ценить и беречь! И власть в Украине должна стремиться выполнить обязательства перед Советом Европы и защищать нашу многонациональность", – резюмировала Левочкина.

Напомним, 27 января зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге (Франция). Сегодня, 31 января, она завершает работу.

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