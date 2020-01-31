Льовочкіна стала членом регламентного комітету ПАРЄ з ініціативи соціалістів

Депутат Верховної Ради України від фракції "Оппозионная платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юлія Льовочкіна обрано членом Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань правил процедури, імунітету та інституційних справ. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 31 січня, на засіданні Бюро Асамблеї.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

До Регламентного комітету Льовочкіну делегувала група соціалістів (SOC), яка є найбільшою за чисельністю політичною групою в ПАРЄ.

Нагадаємо, 27 січня Юлія Льовочкіна була переобрана членом Моніторингового комітету ПАРЄ, членом якого вона є з 2012 року.