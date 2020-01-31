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31 января 2020, пятница, 15:09 23
Финансы 2020-01-31T15:14:20+02:00
Українські Новини
Третью неделю подряд доллар дорожает в обменных пунктах

Третью неделю подряд доллар дорожает в обменных пунктах

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 24 по 31 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 61,67 коп. до 25,0456 UAH/USD, курс покупки повысился на 61,28 коп. до 24,7309 UAH/USD третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 58,07 коп. до 27,1307 UAH/EUR, курс продажи повысился на 52,36 коп. до 27,6091 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 17 по 24 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 9,08 коп. до 24,4289 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,21 коп. до 24,1181 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 24 января

24,7309

25,0456

27,1307

27,6091

3,5300

3,9800

По сравнению с 17 января

0,6128

0,6167

0,5807

0,5236

0,0200

0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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