Третью неделю подряд доллар дорожает в обменных пунктах

С 24 по 31 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 61,67 коп. до 25,0456 UAH/USD, курс покупки повысился на 61,28 коп. до 24,7309 UAH/USD третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 58,07 коп. до 27,1307 UAH/EUR, курс продажи повысился на 52,36 коп. до 27,6091 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 17 по 24 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 9,08 коп. до 24,4289 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,21 коп. до 24,1181 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 24 января 24,7309 25,0456 27,1307 27,6091 3,5300 3,9800 По сравнению с 17 января 0,6128 0,6167 0,5807 0,5236 0,0200 0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.