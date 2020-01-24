Вторую неделю подряд доллар растет в обменных пунктах

С 17 по 24 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 9,08 коп. до 24,4289 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,21 коп. до 24,1181 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 3,75 коп. до 26,5500 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,97 коп. до 27,0855 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 11 по 17 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 18,48 коп. до 24,3381 UAH/USD, курс покупки повысился на 24,52 коп. до 24,0060 UAH/USD после незначительного колебания в первые 11 дней января.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 24 января 24,1181 24,4289 26,5500 27,0855 3,51 3,98 По сравнению с 17 января 0,1121 0,0908 -0,0375 -0,0197 0,0400 0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.