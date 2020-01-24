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24 января 2020, пятница, 11:22 88
Финансы 2020-01-24T11:25:09+02:00
Українські Новини
Вторую неделю подряд доллар растет в обменных пунктах

Вторую неделю подряд доллар растет в обменных пунктах

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 17 по 24 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 9,08 коп. до 24,4289 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,21 коп. до 24,1181 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 3,75 коп. до 26,5500 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,97 коп. до 27,0855 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 11 по 17 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 18,48 коп. до 24,3381 UAH/USD, курс покупки повысился на 24,52 коп. до 24,0060 UAH/USD после незначительного колебания в первые 11 дней января.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 24 января

24,1181

24,4289

26,5500

27,0855

3,51

3,98

По сравнению с 17 января

0,1121

0,0908

-0,0375

-0,0197

0,0400

0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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