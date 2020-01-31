Высокие зарплаты топ-чиновников предохраняют от коррупции, - Гвоздий

Высокая зарплата делает привлекательными руководящие должности для профессионалов и исключает необходимость участия в коррупционных схемах, считает глава Набсовета «Укргидроэнерго» Валентин Гвоздий.

Об этом он написал в своем блоге на сайте издания УНИАН.

По его словам, Набсоветы контролируют соблюдение норм антикоррупционного законодательства. Именно на них закон возложил функции оценки эффективности работы руководителей госпредприятий и определения суммы вознаграждения за эту работу.

"Существование взвешенного баланса между оплатой труда и системой антикоррупционного комплайенса в Украине принесёт результаты", - убеждён Гвоздий.

Также он отметил, что внимание нужно уделять суммам, которыми пополняется госбюджет, а не цифрам заработных плат руководителей.

Напомним, что сейчас ситуация с оплатой работы топ-менеджмента госпредприятий улучшилась в связи с реформой корпоративного управления и внедрения системы госзакупок «ProZorro».