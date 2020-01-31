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31 января 2020, пятница, 14:50 35
Экономика 2020-01-31T14:55:17+02:00
Українські Новини
Высокие зарплаты топ-чиновников предохраняют от коррупции, - Гвоздий

Высокие зарплаты топ-чиновников предохраняют от коррупции, - Гвоздий

Жора Шокин
Гвоздий, Укргидроэнерго, Зарплаты, борьба с коррупцией
Валентин Гвозди. Фото: zib.com.uа
Валентин Гвозди. Фото: zib.com.uа

Высокая зарплата делает привлекательными руководящие должности для профессионалов и исключает необходимость участия в коррупционных схемах, считает глава Набсовета «Укргидроэнерго» Валентин Гвоздий.

Об этом он написал в своем блоге на сайте издания УНИАН.

По его словам, Набсоветы контролируют соблюдение норм антикоррупционного законодательства. Именно на них закон возложил функции оценки эффективности работы руководителей госпредприятий и определения суммы вознаграждения за эту работу.

"Существование взвешенного баланса между оплатой труда и системой антикоррупционного комплайенса в Украине принесёт результаты", - убеждён Гвоздий.

Также он отметил, что внимание нужно уделять суммам, которыми пополняется госбюджет, а не цифрам заработных плат руководителей.

Напомним, что сейчас ситуация с оплатой работы топ-менеджмента госпредприятий улучшилась в связи с реформой корпоративного управления и внедрения системы госзакупок «ProZorro».

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