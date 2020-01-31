Высокие зарплаты топ-чиновников предохраняют от коррупции, - Гвоздий

Высокая зарплата делает привлекательными руководящие должности для профессионалов и исключает необходимость участия в коррупционных схемах, считает глава Набсовета «Укргидроэнерго» Валентин Гвоздий. Об этом он написал в своем блоге на сайте издания УНИАН. По его словам, Набсоветы контролируют соблюдение норм антикоррупционного законодательства. Именно на них закон возложил функции оценки эффективности работы руководителей госпредприятий и определения суммы вознаграждения за эту работу. "Существование взвешенного баланса между оплатой труда и системой антикоррупционного комплайенса в Украине принесёт результаты", - убеждён Гвоздий. Также он отметил, что внимание нужно уделять суммам, которыми пополняется госбюджет, а не цифрам заработных плат руководителей. Напомним, что сейчас ситуация с оплатой работы топ-менеджмента госпредприятий улучшилась в связи с реформой корпоративного управления и внедрения системы госзакупок «ProZorro».