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  • Ассоциация "Укртютюн" ожидает от правительства быстрой реализации Стратегии по противодействию незаконному производству табачных изделий
31 января 2020, пятница, 12:45 639
Экономика 2020-01-31T13:35:05+02:00
Українські Новини
Ассоциация "Укртютюн" ожидает от правительства быстрой реализации Стратегии по противодействию незаконному про

Ассоциация "Укртютюн" ожидает от правительства быстрой реализации Стратегии по противодействию незаконному производству табачных изделий

Петр Стуженко
Укртютюн, Табак, Сигареты, Контрабанда, Украина-ЕС
"Укртютюн" Фото: УТ

29 января 2020 Кабинет Министров Украины утвердил План мероприятий по реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий до 2021 года. Документ предусматривает ряд важных шагов, среди которых криминализация контрабанды табачных изделий, введение автоматизированной системы контроля за оборотом табачных изделий в соответствии со стандартами ЕС, создание Единого государственного реестра изъятых из оборота табачных изделий, оборудования, сырья и нетабачных материалов для их производства и тому подобное.

Ассоциация "Укртютюн" приветствует данное решение правительства и возлагает большие надежды на одобренный План мероприятий. Исследование KantarУкраина демонстрирует рост объема незаконного рынка сигарет промышленного производства в Украине почти в семь раз с 2016 по 2019 год. В прошлом году государственный бюджет недополучил 5 млрд грн поступлений от уплаты акцизного налога с табачных изделий. По данным исследований международной компании KPMG, Украина занимает первое место среди стран, с территории которых незаконные сигареты ввозятся в ЕС. Лишь в 2018 году 4,2 млрд штук сигарет были незаконно ввезены в ЕС с территории нашего государства. Такое "достижение" существенно вредит имиджу Украины на международной арене и уменьшает ее инвестиционную привлекательность.

"Проблема незаконной торговли табачными изделиями приобрела в Украине угрожающие масштабы. Она наносит существенный вред как государству, так и легальным производителям. В то же время, проблема является комплексной и требует системных мер для ее решения. Стратегия, которая является первым подобным документом в истории Украины, предоставила государству целостное видение проблемы и способов ее решения. Теперь, после утверждения Плана мероприятий, правительство наконец получило необходимый инструментарий. Надеемся, что вскоре мы увидим реальные результаты реализации положений этого документа. Со своей стороны, производители готовы всесторонне сотрудничать с органами государственной власти в сфере противодействия незаконной торговле", - заявила Генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Валентина Хоменко.

Напомним, Стратегия была одобрена еще в августе 2017 года. При отсутствии Плана мероприятий Стратегия не могла быть полноценно реализована и в подавляющей своей части оставалась чисто декларативным документом.

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