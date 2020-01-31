На Черноморской таможне возник новый коррупционный скандал, - СМИ

Херсонскую и Николаевскую таможню объединили в единую Черноморскую таможню с центром в Херсоне. Фото: naberejna.com.ua

Херсонскую и Николаевскую таможню объединили в единую Черноморскую таможню с центром в Херсоне. Фото: naberejna.com.ua

Работники Черноморской таможни, которую возглавляет Александр Щуцкий, за последние два месяца неоднократно оказывались фигурантами громких коррупционных скандалов и задержаний из-за уголовно наказуемых деяний.

29 декабря сотруднику Управления таможенного контроля предъявили подозрение из-за внесения недостоверных данных в Единую автоматическую автономную систему. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, пишет gazeta.ua.

По сообщению ГФС, таможенник внес неправдивые данные в "Жуpнал регистрации выдачи свидетельства о допущении дорожного транспортного средства к транспортировке товаров под таможенными печатями и пломбами" для выдачи свидетельства частному предпринимателю, а потом с целью сокрытия преступления удалил из системы эту информацию. Ему оглашено подозрение по ст. 362 Уголовного Кодекса Украины.

Это уже не первый случай, когда работники Черноморской таможни попадают в поле зрение правоохранителей. В декабре 2019 г. СБУ за систематическое получение неправомерной выгоды задержала начальника одного из подразделений этой таможни. Чиновник создал механизм вымогательства денег с частных предпринимателей. За взятки он гарантировал им содействие в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин. Также обещал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров. К своей преступной деятельности правонарушитель привлек своих подчиненных. Ему были предъявлены обвинения по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины