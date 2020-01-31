На Черноморской таможне возник новый коррупционный скандал, - СМИ

Работники Черноморской таможни, которую возглавляет Александр Щуцкий, за последние два месяца неоднократно оказывались фигурантами громких коррупционных скандалов и задержаний из-за уголовно наказуемых деяний. 29 декабря сотруднику Управления таможенного контроля предъявили подозрение из-за внесения недостоверных данных в Единую автоматическую автономную систему. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, пишет gazeta.ua. По сообщению ГФС, таможенник внес неправдивые данные в "Жуpнал регистрации выдачи свидетельства о допущении дорожного транспортного средства к транспортировке товаров под таможенными печатями и пломбами" для выдачи свидетельства частному предпринимателю, а потом с целью сокрытия преступления удалил из системы эту информацию. Ему оглашено подозрение по ст. 362 Уголовного Кодекса Украины. Это уже не первый случай, когда работники Черноморской таможни попадают в поле зрение правоохранителей. В декабре 2019 г. СБУ за систематическое получение неправомерной выгоды задержала начальника одного из подразделений этой таможни. Чиновник создал механизм вымогательства денег с частных предпринимателей. За взятки он гарантировал им содействие в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин. Также обещал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров. К своей преступной деятельности правонарушитель привлек своих подчиненных. Ему были предъявлены обвинения по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины Напомним, что в ноябре 2019 г. Херсонскую и Николаевскую таможню объединили в единую Черноморскую таможню с центром в Херсоне. Ее руководителем назначен экс-начальник Сумской таможни Александр Щуцкий. Еще ранее Шуцкий работал начальником таможенного поста "Луцк" на Волынской таможне, а в 2016 г. планировалось его назначение начальником Закарпатской таможни, против чего категорически выступил губернатор региона Геннадий Москаль. "Единственное, чем он известен на Волыни и за ее пределами – это автопарком элитных автомобилей (Бентли, Мерседес, Ауди, БМВ), катером, водным мотоциклом и дорогим жильем, которые записаны на жену и родителей", - сообщил Москаль, назвав Шуцкого "дизайнером по образованию и "мажором" по призванию". Факт принадлежности семье Щуцкого парка элитных авто и престижной недвижимости подтверждается декларациями начальника таможни, его отца, жены и тестя.