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31 января 2020, пятница, 10:49 746
Экономика 2020-01-31T10:49:02+02:00
Українські Новини
Империя Барщовского на грани краха, - блогер

Империя Барщовского на грани краха, - блогер

Ирина Дорофейчук
Тарас Барщовский, Лямец Сергей, Яблуневий дар, Дельта Банк, Танк Транс, Кредит
Тарас Барщовский, Фото: Latifundist.com
Тарас Барщовский, Фото: Latifundist.com

Сумма, в которую оценивается состояние бизнесмена Тараса Барщовского, меньше, чем его долговые обязательства, поэтому он искусственно банкротит свою компанию T.B.Fruit, чтобы не выплачивать кредит. Об этом в своем блоге на "Украинской правде" пишет журналист Сергей Лямец.

Он напомнил, что в 2014 году Барщовский взял кредиты в Дельта Банке (который через год обанкротился) на сумму 100 миллионов евро.

"Состояние Барщовского оценивается в $105 миллионов. То есть, речь идет о том, что долгожитель украинского списка "Форбс" не сможет вернуть долги, даже если лишится своего состояния. Поэтому он решил не возвращать вообще ничего, и для этого банкротит свой бизнес через украинские суды - самые честные суды в мире", - пишет блогер.

Он напомнил, что в 2015 года, накануне банкротства Дельта банка компании "Яблуневий Дар" и "Танк Транс", принадлежащие Барщовскому, провернули схему с так называемым "схлопыванием" кредита. "Яблуневий Дар" свернула $58,8 млн кредитов, "Танк Транс" - $9 миллионов.

"Суть "схлопывания" состояла в следующем: владельцы депозита в банке не могли получить свои деньги обратно, а получатели кредитов - не хотели платить. Они находили друг друга и где-то в киевских кафе подписывали договор обмена. Кредиты как бы гасились за счет депозитов. Таким образом Барщовский избавился от своих кредитов на более 100 миллионов евро. Все в выигрыше, кроме банка", - заявил автор.

По словам Сергея Лямца, общий долг Барщовского Дельта Банку составил 6,2 миллиарда гривен или почти $250 миллионов по сегодняшнему курсу.

"$250 миллионов долгов притом, что все состояние Барщовского сегодня составляет $100 миллионов. То есть, состояние сокопереработчика создано на кредитах мертвого "Дельта Банка". Все его новые заводы, все его тысячи гектаров садов и ягодников куплены на деньги, которые он должен был вернуть, но решил не возвращать", - пишет блогер.

По его словам, в рамках этого процесса уже состоялось несколько судебных заседаний, и Верховный Суд обязал должника заплатить кредит. Однако он делает все, чтобы уйти от своих обязательств. При этом Лямец напомнил, что в информационном пространстве Тарас Барщовский предстает как успешный бизнесмен, фигурант списка "Форбс".

"С одной стороны, принципиальность и честность на словах. С другой - огромные долги, возвращать которые Барщовский не собирается. В свое время он задолжал покойному "Дельта Банку" кредитов на $250 миллионов, и все "простил". Барщовский не хочет терять свой бизнес. Поэтому он пытается избавиться от долгов на $250 миллионов, договариваясь с судами и делая прочие выкрутасы", - пишет Лямец.

По его словам, сейчас Фонд гарантирования вкладов вынужден распродавать активы обанкротившегося Дельта Банка с дисконтом свыше 95%. Чтобы расплатиться по обязательствам, ФГВФЛ пришлось одалживать деньги в госбюджете и НБУ. До такой ситуации, в которой больше всего пострадали обычные вкладчики Дельта Банка, по мнению Лямца, довели именно "такие вот Барщовские" - крупные должники, которые перестали платить по кредитам, используя различные схемы.

Как сообщалось, Тарас Барщовский входит в сто самых богатых людей Украины по версии журнала "Форбс". Его компания Т.B. Fruit выпускает соки Galicia и входит в топ-20 экспортеров Украины, продает продукцию в 40 стран. В 2019 году инвестиционная компания Dragon Capital оценила его состояние в $105 миллионов.

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