В Британии пенсионер во время уборки в гараже нашел украшение стоимостью в 3 млн стерлингов

В Великобритании пенсионер во время уборки в гараже нашел старинный амулет в форме собаки. В дальнейшем вяснилось, что его стоимость около з миллионов стерлингов. Об этом передает Daily Mail.

В частности, в комоде 66-летнего пенсионера гаража долгое время хранился ценный нефритовый амулет. Британец рассказал, что его отец был индийским торговцем драгоценными камнями. В 1960-х годах он эмигрировал в Великобританию, привезя с собой ценные украшения, а 42 года спустя он умер.

Эксперты считают, что украшению около четырех-пяти тысяч лет. Она может стоить от двух до трех миллионов фунтов стерлингов (от 64,5 до 96,9 млн грн).

Как сообщали Українські Новини, ранее житель английского города Уайтхейвен, графство Камбрия, с помощью любительского оборудования обнаружил украшение из чистого золота времен бронзового века возрастом около четырех тысяч лет.

Также у берегов Исландии обнаружили 4 кг золота на потонувшем нацистском корабле.

В 2015 году в Колумбии нашли Испанский галеон "Сан Хосе" с грузом золота. В том же году ​были обнаружены сокровища знаменитого пирата Уильяма Кидда.