Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной

Житель английского города Уайтхейвен, графство Камбрия, с помощью любительского оборудования обнаружил украшение из чистого золота времен бронзового века . По мнению специалистов, возраст артефакта составляет около четырех тысяч лет.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на The Daily Mail.

54-летний Билли Воган (Billy Vaughan) рассказал, что обследовал поле и внезапно услышал сильный сигнал металлоискателя. На глубине 13 сантиметров под землей находился предмет, который он сначала принял за деталь от трактора или часть альпинистского снаряжения.

Кладоискатель сфотографировал предмет и отправил изображение своему коллеге. Тот определил, что это так называемый торквес – шейная гривна, которую знатные люди носили для демонстрации своего богатства.

Оказалось, что украшение содержит 312 граммов золота. Стоимость драгоценного металла – 11 тысяч фунтов стерлингов (более 333 тысяч гривен). Но само изделие, ввиду его исторической ценности, значительно дороже.

О находке уведомили сотрудников местного музея. Сейчас она находится на экспертизе. Если торквес признают сокровищем, Вогану придется передать его в музейную коллекцию по цене, установленной специальным комитетом (Treasure Valuation Committee).

Как сообщали Українські Новини, у берегов Исландии обнаружили 4 кг золота на потонувшем нацистском корабле. В 2015 году в Колумбии нашли Испанский галеон "Сан Хосе" с грузом золота. В том же году ​были обнаружены сокровища знаменитого пирата Уильяма Кидда.