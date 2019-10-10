Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной

\r\n\r\nЖитель английского города Уайтхейвен, графство Камбрия, с помощью любительского оборудования обнаружил украшение из чистого золота времен бронзового века. По мнению специалистов, возраст артефакта составляет около четырех тысяч лет.\r\nОб этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на The Daily Mail.\r\n54-летний Билли Воган (Billy Vaughan) рассказал, что обследовал поле и внезапно услышал сильный сигнал металлоискателя. На глубине 13 сантиметров под землей находился предмет, который он сначала принял за деталь от трактора или часть альпинистского снаряжения.\r\nКладоискатель сфотографировал предмет и отправил изображение своему коллеге. Тот определил, что это так называемый торквес – шейная гривна, которую знатные люди носили для демонстрации своего богатства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОказалось, что украшение содержит 312 граммов золота. Стоимость драгоценного металла – 11 тысяч фунтов стерлингов (более 333 тысяч гривен). Но само изделие, ввиду его исторической ценности, значительно дороже.\r\nО находке уведомили сотрудников местного музея. Сейчас она находится на экспертизе. Если торквес признают сокровищем, Вогану придется передать его в музейную коллекцию по цене, установленной специальным комитетом (Treasure Valuation Committee).\r\nКак сообщали Українські Новини, у берегов Исландии обнаружили 4 кг золота на потонувшем нацистском корабле. В 2015 году в Колумбии нашли Испанский галеон "Сан Хосе" с грузом золота. В том же году были обнаружены сокровища знаменитого пирата Уильяма Кидда.\r\n\r\n