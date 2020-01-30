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  • У Гончарука вызывают на совещание предприятия-должники по зарплатам
30 января 2020, четверг, 18:44 443
Политика 2020-01-30T18:44:11+02:00
Українські Новини
У Гончарука вызывают на совещание предприятия-должники по зарплатам

У Гончарука вызывают на совещание предприятия-должники по зарплатам

Анна Рудык

Кабмин Гончарука инициирует проведение совещания с предприятиями, которые являются крупнейшими должниками в стране по выплате заработных плат работникам. Результатом встречи должно стать безотлагательное решение проблемы с задолженностью. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экономики Тимофей Милованов, который стал инициатором этого совещания.

"Вчера на брифинге я говорил, что мы изучаем рынок занятости и состоянии выплаты заработной платы в Украине. По ситуации с должниками: это нужно немедленно менять. В ближайшие дни я собираю совещание с руководителями этих предприятий. Мы должны полностью решить вопрос невыплат. Люди должны получить свои законно заработанные деньги", - заявил министр.

По его словам, на предприятиях, имеющих задолженности по зарплате, работают профсоюзы, которые тоже должны были заниматься защитой интересов работников этих предприятий.

"Кстати, оказалось, что в 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы. Именно профсоюзы должны защищать трудовые права работников, к ним должны обращаться работники не только, чтобы получить билет на новогоднюю елку для ребенка, но и за реальной защитой - от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат", - отметил Милованов.

Он также отметил, что рекомендует всем работникам, которым не выплатили заработную плату обратиться к своим профсоюзам, а также в суд и в Службу по вопросам труда, которая рассмотрит эти жалобы под личным контролем министра.

"Во-первых, нужно проверить, есть ли на вашем предприятии профсоюз. Если да - обратитесь с жалобой к нему. Профсоюзы должны защищать право на оплату труда. Во-вторых, готовьте обращение в суд. Не надо этого бояться, это современный способ защитить себя. В-третьих, обратитесь в Государственную службу по вопросам труда Украины. Этот орган исполнительной власти в подчинении Минэкономики занимается вопросами выполнения работодателями своих обязательств перед работниками. Прежде всего, своевременностью выплаты заработной платы и безопасностью труда. Обращайтесь в Государственную службу по вопросам труда Украины с жалобами, и это нам позволит запустить формальный процесс решения вопроса от государства", - подытожил министр Милованов.
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