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30 января 2020, четверг, 18:32 9
Пресс-центр 2020-01-30T18:44:10+02:00
Українські Новини
31.01.20 11:00 Круглый стол: "Законопроекты: нарушение прав человека"

31.01.20 11:00 Круглый стол: "Законопроекты: нарушение прав человека"

Алина Заика

31 января 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Законопроекты: нарушение прав человека".

Организатор: Комитет защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Во время круглого стола будут рассмотрены проекты законов Украины, положения которых содержат в себе риски нарушения прав человека:

  • проект Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)" (регистр. № 1013 от 29.08.2019);
  • проект Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" (регистр. № 2513 от 02.12.2019);
  • проект Закона Украины "О разведке";
  • проект Закона Украины "Об информационной безопасности".

Среди спикеров:

  • Николай Карпюк, председатель ОО "Украинский центр по предупреждению пыток";
  • Эдуард Багиров, правозащитник;
  • Татьяна Гнатюк, адвокат, заместитель председателя Комитета защиты прав человека НААУ;
  • представители Офиса Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека, другие правозащитники.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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