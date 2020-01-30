31.01.20 11:00 Круглый стол: "Законопроекты: нарушение прав человека"

31 января 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Законопроекты: нарушение прав человека". Организатор: Комитет защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины. Во время круглого стола будут рассмотрены проекты законов Украины, положения которых содержат в себе риски нарушения прав человека: проект Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)" (регистр. № 1013 от 29.08.2019); проект Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" (регистр. № 2513 от 02.12.2019); проект Закона Украины "О разведке"; проект Закона Украины "Об информационной безопасности". Среди спикеров: Николай Карпюк, председатель ОО "Украинский центр по предупреждению пыток"; Эдуард Багиров, правозащитник; Татьяна Гнатюк, адвокат, заместитель председателя Комитета защиты прав человека НААУ; представители Офиса Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека, другие правозащитники. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж