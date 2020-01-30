31.01.20 11:00 Круглый стол: "Законопроекты: нарушение прав человека"

"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19

Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44

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Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55