31.01.20 11:00 Круглий стіл: "Законопроекти: порушення прав людини"

31 січня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Законопроекти: порушення прав людини". Організатор: Комітет захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України. Під час круглого столу будуть розглянуті проекти Законів України, положення яких, містять в собі ризики порушення прав людини: проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)" (реєстр. № 1013 від 29.08.2019); проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" (реєстр. № 2513 від 02.12.2019); проект Закону України "Про розвідку"; проект Закону України "Про інформаційну безпеку". Серед спікерів: Микола Карпюк, голова ГО "Український центр запобігання катуванням"; Едуард Багіров, правозахисник; Тетяна Гнатюк, адвокат, заступник Голови Комітету захисту прав людини НААУ, предстаники Офісу Уповноваженого Вреховної Ради України з прав людини, інші правозахисники. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх