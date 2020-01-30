31.01.20 11:00 Круглий стіл: "Законопроекти: порушення прав людини"

31 січня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: " Законопроекти: порушення прав людини".

Організатор: Комітет захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України.

Під час круглого столу будуть розглянуті проекти Законів України, положення яких, містять в собі ризики порушення прав людини:

проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)" (реєстр. № 1013 від 29.08.2019);

проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" (реєстр. № 2513 від 02.12.2019);

проект Закону України "Про розвідку";

проект Закону України "Про інформаційну безпеку".

Серед спікерів:

Микола Карпюк, голова ГО "Український центр запобігання катуванням";

Едуард Багіров, правозахисник;

Тетяна Гнатюк, адвокат, заступник Голови Комітету захисту прав людини НААУ,

предстаники Офісу Уповноваженого Вреховної Ради України з прав людини, інші правозахисники.

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Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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