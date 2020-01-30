підписатися на розсилку
24.65 25
27 27.45
˟
30 січня 2020, четвер, 18:23 11
Прес-центр 2020-01-30T18:45:01+02:00
Українські Новини
31.01.20 11:00 Круглий стіл: "Законопроекти: порушення прав людини"

31.01.20 11:00 Круглий стіл: "Законопроекти: порушення прав людини"

Алина Заика

31 січня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Законопроекти: порушення прав людини".

Організатор: Комітет захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України.

Під час круглого столу будуть розглянуті проекти Законів України, положення яких, містять в собі ризики порушення прав людини:

  • проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)" (реєстр. № 1013 від 29.08.2019);
  • проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" (реєстр. № 2513 від 02.12.2019);
  • проект Закону України "Про розвідку";
  • проект Закону України "Про інформаційну безпеку".

Серед спікерів:

  • Микола Карпюк, голова ГО "Український центр запобігання катуванням";
  • Едуард Багіров, правозахисник;
  • Тетяна Гнатюк, адвокат, заступник Голови Комітету захисту прав людини НААУ,
  • предстаники Офісу Уповноваженого Вреховної Ради України з прав людини, інші правозахисники.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
Наприкінці 2020 інфляція прискориться, - НБУ
Опалювальний сезон під загрозою: критичну заборгованість за газ мають 18 підприємств
Новини
Українці мають платити менше. Гончарук доручив місцевій владі протягом зими зменшити платіжки 18:50
У Гончарука викликають на нараду підприємства-боржники по зарплатах 18:44
На початку березня поліція відзвітує як розслідувала злочини проти журналістів 18:34
Милованов заявив, що Федоров може перебувати в реанімації: прес-служба все заперечує 18:30
31.01.20 11:00 Круглий стіл: "Законопроекти: порушення прав людини" 18:23
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ 08:41
Для будівництва розв'язок на трасах Київ-Чоп і Київ-Одеса оголошені тендери,– радник прем'єра Голик 15:31
більше новин
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
В Україні високий ризик інфікування пацієнтів при переливаннях крові в держлікарнях, – Вахненко 17:01
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень 10:54
більше новин
НБУ зберіг прогноз зростання ВВП 3,5% в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok