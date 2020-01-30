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30 января 2020, четверг, 18:02 74
Общество 2020-01-30T18:04:09+02:00
Українські Новини
Под Полтавой мужчину лишили лицензии на радиоэфир за нецензурную ругань в сети

Под Полтавой мужчину лишили лицензии на радиоэфир за нецензурную ругань в сети

Таня Войтюк
Медиа, Радио, нецензурная лексика, Радиовещание, СМИ
Алексей Павленко. Фото: Полтавщина
Алексей Павленко. Фото: Полтавщина

В селе Оболонь Семеновского района Полтавской области 11 января наказали местного жителя Алексея Павленко за то, что он нецензурно выражался в прямом эфире, что входит в один из 38 запретов для медиа, сообщает интернет-издание "Полтавщина".

Мужчина имел лицензию на выход в радиоэфир (позывной UY5HK) и в течение 5 лет нецензурно ругался в сети. Последние три года радиолюбители Полтавщины жаловались, писали обращения и заявления. На мужчину ничего не действовало, он все равно в эфире ссорился и оскорблял собеседников.

11 января его вызвали в кабинет председателя Оболонской ОТГ Бориса Пустовойтова. Туда приехал участковый инспектор, депутат сельского совета, представители детской коллективной радиостанции. Они осмотрели все жалобы против радиолюбителя Алексея Павленко, аудио и видео, на которых записаны его диалоги с нецензурными словами.

Алексей Павленко признал свою вину и написал заявление об аннулировании разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции и от своего позывного сигнала.

 

Аннулированное разрешение на радиовещание. Фото: ПолтавщинаАннулированное разрешение на радиовещание. Фото: Полтавщина

В Украине существует общественная организация "Лига радиолюбителей". В нее входят люди, которых интересует радиосвязь на коротких частотах. Они имеют лицензии на выход в эфир и общаются между собой о своих увлечениях радио.

Как сообщали Українські Новини, Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа из-за несоответствий. 

Тем временем у Бородянского хотят официально разделить журналистов на 2 сорта.

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