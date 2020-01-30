Под Полтавой мужчину лишили лицензии на радиоэфир за нецензурную ругань в сети

В селе Оболонь Семеновского района Полтавской области 11 января наказали местного жителя Алексея Павленко за то, что он нецензурно выражался в прямом эфире, что входит в один из 38 запретов для медиа, сообщает интернет-издание "Полтавщина".

Мужчина имел лицензию на выход в радиоэфир (позывной UY5HK) и в течение 5 лет нецензурно ругался в сети. Последние три года радиолюбители Полтавщины жаловались, писали обращения и заявления. На мужчину ничего не действовало, он все равно в эфире ссорился и оскорблял собеседников.

11 января его вызвали в кабинет председателя Оболонской ОТГ Бориса Пустовойтова. Туда приехал участковый инспектор, депутат сельского совета, представители детской коллективной радиостанции. Они осмотрели все жалобы против радиолюбителя Алексея Павленко, аудио и видео, на которых записаны его диалоги с нецензурными словами.

Алексей Павленко признал свою вину и написал заявление об аннулировании разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции и от своего позывного сигнала.

Аннулированное разрешение на радиовещание. Фото: Полтавщина

В Украине существует общественная организация "Лига радиолюбителей". В нее входят люди, которых интересует радиосвязь на коротких частотах. Они имеют лицензии на выход в эфир и общаются между собой о своих увлечениях радио.

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