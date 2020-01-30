Соглашение о "промышленном безвизе" позволит существенно упростить экспорт украинской продукции в 48 стран

Соглашение Украины и ЕС о "промышленном безвизе" существенно упростит и будет способствовать увеличению экспорта украинской продукции в 48 стран. Среди них, 27 стран ЕС, Турция, Южная Корея, Израиль, Мексика, США, Австралия, Япония. Так президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков прокомментировал журналистам договоренность на саммите Ассоциации Украина-ЕС о подготовке проекта Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (АСАА, Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products).

"С 1 января 2016 года действует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Это позволило существенно снизить, а для некоторых товаров и обнулить таможенные тарифы. Однако остался ряд нетарифных барьеров со стороны Евросоюза, которые затрудняют доступ украинских производителей на рынки стран ЕС. Среди них – требования по соответствию продукции требованиям ЕС", – отметил президент ТПП Украины.

Подписание ACAA позволит украинским производителям маркировать свою продукцию знаком CE (Conformité Européenne - "европейское соответствие"), изготавливая ее согласно украинским техническим регламентам и стандартам, гармонизированных с европейскими.

"Внедрение так называемого "промышленного безвиза" между Украиной и Европейским Союзом позволит продавать украинские промышленные товары в ЕС без необходимости прохождения дополнительной сертификации для получения возможности маркировать продукцию знаком СЕ. Это упростит экспорт в 27 стран Евросоюза, а также в других странах, которые применяют те же требования к продукции. Среди них – 16 стран Европейского соглашения о свободной торговле и, потенциально, США, Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия", - уточнил Геннадий Чижиков.

Кроме дополнительных возможностей для украинских экспортеров, соглашение ACAA позволит увеличить приток иностранных инвестиций в Украину. "После подписания АСАА у инвесторов будет возможность производить товар в Украине, который уже соответствует законодательным требованиям ЕС и имеет СЕ маркировку. Такой товар получит доступ к украинскому рынку, рынку ЕС, а также к рынку Турции и других стран, с которыми ЕС имеет подобные соглашения о взаимном признании оценки соответствия промышленной продукции", - отметил президент ТПП.

Пилотными секторами после подписания АСАА между Украиной и ЕС станут три сектора – безопасность машин, низковольтное оборудование и электромагнитная совместимость. После этого постепенно к Соглашению будут присоединены остальные 24 из 27 секторов, предусмотренных положениями Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

"Торгово-промышленная палата Украины на своем уровне через свой Европейский офис, через диалог с торгово-промышленными палатами европейских стран будет способствовать тому, чтобы отечественные и европейские производители работали в равных конкурентных условиях, в рамках единого большого европейского рынка. Сегодня система ТПП уже много делает, чтобы украинский производитель был готов к работе в новых условиях. Наши консультанты проводят обучение бизнеса во регионах, выполняют консультирование и сопровождение бизнеса в вопросах технического регулирования и соответствия. Подписание АСАА – это значимый шаг в направлении повышение экспорта продукции машиностроения, электроники, медицины, телекоммуникаций и ряда других инновационных отраслей", - сказал Геннадий Чижиков.