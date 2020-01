Соглашение о "промышленном безвизе" позволит существенно упростить экспорт украинской продукции в 48 стран

Соглашение Украины и ЕС о "промышленном безвизе" существенно упростит и будет способствовать увеличению экспорта украинской продукции в 48 стран. Среди них, 27 стран ЕС, Турция, Южная Корея, Израиль, Мексика, США, Австралия, Япония. Так президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков прокомментировал журналистам договоренность на саммите Ассоциации Украина-ЕС о подготовке проекта Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (АСАА, Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products).