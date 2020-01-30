Отмена адвокатской монополии нивелирует достижения в развитии правовой системы, - нардеп Олег Макаров

Народный депутат Украины (фракция "Голос") считает, что принятие законопроекта №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины" (относительно отмены адвокатской монополии) вернет всю юридическую профессию на десятилетия назад и нивелирует те достижения в развитии правовой системы, которые были добыты в годы независимости Украины. Об этом он заявил в комментарии Українським Новинам.

Народный избранник отметил, что изменения в Конституцию Украины, которые закрепили исключительное право адвокатов на представительство другого лица в суде, а также на защиту от уголовного обвинения были внесены еще в 2016 году. При этом законопроект о внесении указанных изменений в Конституцию Украины был одобрен Европейской комиссией "За демократию через право" (Венецианской комиссией).

"Такие изменения имели цель обеспечение права граждан на получение качественной юридической помощи, содействие реализации принципа состязательности в судебном процессе и обеспечение институциональной способности адвокатуры", - отмечает Макаров.

По его словам, исключительное право на представительство в судах соответствует международной практике ведущих государств мира и способствует формированию юридической профессии с едиными стандартами и этическими правилами.

"Исключительные полномочия адвоката на представительство - это гарантия реальной профессиональной правовой защиты", - отмечает народный депутат.

Он считает, что для обеспечения надлежащего права на защиту не нужно менять Основной Закон государства. По мнению Макарова вопрос доступности юридической помощи можно урегулировать путем усовершенствования норм Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" в части обеспечения статуса адвоката, особенностей его получения и осуществления профессиональной деятельности адвокатами - представителями органов государственной власти и юрисконсультами.

По его мнению, система бесплатной правовой помощи вполне способна обеспечить права помощью социально незащищенного слоя населения.

"Сегодня целесообразно говорить о внесении изменений в Закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" в части доступа к профессии, расширение прав адвокатов. Именно такие изменения, в контексте усовершенствования системы правосудия, являются необходимыми. В то же время, отмена исключительного права адвокатов на представительство другого лица в суде должно угрозу нарушения фундаментальных принципов судопроизводства (основанные на трех элементах: прокурор, адвокат, судья) и невозможности обеспечения высокого уровня качества юридических услуг, а как следствие и ухудшение состояния ахищености прав и интересов граждан ", - резюмировал Макаров.

Как сообщали Українські Новини, Народный депутат Юрий Павленко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") заявлял о попытках власти путем манипуляций протянуть в парламенте законы о рынке земли, новый Трудовой кодекс и отмене адвокатской монополии.