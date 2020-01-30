Скасування адвокатської монополії нівелює досягнення в розвитку правової системи, - нардеп Олег Макаров

Народний депутат України (фракція "Голос") вважає, що прийняття законопроекту №1013 "Про внесення змін до Конституції України" (щодо скасування адвокатської монополії) поверне всю юридичну професію на десятиліття назад і знівелює ті досягнення в розвитку правової системи, які були здобуті в роки незалежності України. Про це він заявив у коментарі Українським Новинам.

Народний обранець зазначив, що зміни до Конституції України, які закріпили виключне право адвокатів на представництво іншої особи в суді, а також на захист від кримінального обвинувачення були внесені ще в 2016 році. При цьому законопроект про внесення зазначених змін до Конституції України був схвалений Європейською комісією "За демократію через право" (Венеціанською комісією).

"Такі зміни мали на меті забезпечення права громадян на отримання якісної юридичної допомоги, сприяння реалізації принципу змагальності у судовому процесі та забезпечення інституційної спроможності адвокатури", - зазначає Макаров.

За його словами, виключне право на представництво в судах відповідає міжнародній практиці провідних держав світу і сприяє формуванню юридичної професії з єдиними стандартами та етичними правилами.

"Виключні повноваження адвоката на представництво - це гарантія реальної професійної правової захисту", - зазначає народний депутат.

Він вважає, що для забезпечення належного права на захист не потрібно змінювати Основний Закон держави. На думку Макарова питання доступності юридичної допомоги можна врегулювати шляхом удосконалення норм Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" в частині забезпечення статусу адвоката, особливостей його отримання та здійснення професійної діяльності адвокатами, представниками органів державної влади та юрисконсультами.

На його думку, система безоплатної правової допомоги, цілком здатна забезпечити права допомогою соціально незахищеної верстви населення.

"Сьогодні доцільно говорити про внесення змін у Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" в частині доступу до професії, розширення прав адвокатів. Саме такі зміни, в контексті удосконалення системи правосуддя, є необхідними. У той же час, скасування виняткового права адвокатів на представництво іншої особи в суді має загрозу порушення фундаментальних принципів судочинства (засновані на трьох елементах: прокурор, адвокат, суддя) і неможливість забезпечення високого рівня якості юридичних послуг, а як наслідок і погіршення стану ахищености прав та інтересів громадян ", - резюмував Макаров.

Як повідомляли Українські Новини, Народний депутат Юрій Павленко ("Опозиційна платформа – За життя") заявляв про спроби влади шляхом маніпуляцій протягнути в парламенті закони про ринок землі, новий Трудовий кодекс та скасування адвокатської монополії.