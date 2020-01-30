подписаться на рассылку
24.65 25
27 27.45
˟
30 января 2020, четверг, 15:38 487
Верховная Рада и партии 2020-01-30T15:50:43+02:00
Українські Новини
Нардепы проверят эффективность работы всех руководителей транспортных госпредприятий

Нардепы проверят эффективность работы всех руководителей транспортных госпредприятий

Павел Твердохлиб
Сергей Шахов, Верховная Рада Украины, Евгений Кравцов, Укрзализныця
Сергей Шахов. Фото: пресс-служба
Сергей Шахов. Фото: пресс-служба

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Шахов (депутатская группа "Довіра"), комментируя увольнение председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Кравцова, заявил, что народные депутаты намерены проверить эффективность деятельности всех руководителей государственных транспортных компаний.

Об этом сообщила пресс-служба нардепа.

Напомним, наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение уволить Кравцова после заседания межфракционного депутатского объединения (МДО) под руководством Сергея Шахова, который выступил за техногенную и экологическую безопасность.

В рамках МДО депутаты неоднократно заслушивали отчеты железнодорожников о состоянии подвижного состава, а также констатировали факты доведения "Укрзализныци" до нищеты и убытков.

Как известно, локомотивный парк "Укрзализныци" находится в критическом состоянии: изношенность составляет 98%, 3 500 единиц техники работает еще с советских времен, 479 единиц нуждаются в ремонте. Средний возраст локомотивов – 39 лет, когда средний срок службы составляет 30 лет. Почему в "Укрзализныце" уделяют так мало внимания обновлению старых составов - еще один открытый вопрос.

"Это дешевле и перспективней (модернизация), - уверен Шахов, - с учетом того, что через 20-30 лет на рынке появятся еще более производительные локомотивы, чем тем, которые сейчас покупает УЗ. Deutsche Bahn сейчас ориентируется на модернизацию своего локомотивного парка, хочет сокращать употребление электроэнергии и продолжить срок эксплуатации поездов на 15 лет. Почему у нас сегодня нет инструкций для модернизации предприятий УЗ и отрасли в целом?" - задается вопросом нардеп.

"Мы отправили депутатские запросы Президенту Украины, премьер-министру и профильным правоохранительным органам - и нас услышали, профильные министерства и лично Президент ведет работу по решению затронутых нами вопросов. Результат есть - руководитель УЗ уволен. Модернизация и сохранение рабочих мест должно стать основой экономической безопасности страны", - резюмировал Сергей Шахов.

Какие будут сделаны выводы после рабочей встречи, станет известно через месяц - депутаты Рады планируют еще раз заслушать представителей "Укрзализныци".

Больше новостей о: Сергей Шахов Верховная Рада Украины Евгений Кравцов Укрзализныця

Нардеп Шахов предложил Зеленскому помощь в организ...
До депутатства нынешняя глава делегации Украины в ...
"Укрзализныця" засекретила космическую зарплату св...
Два странных кадровых решения в "Укрзализныце" и Г...
В конце 2020 инфляция ускорится, - НБУ
Грымчака отпустили под круглосуточный домашний арест
Новости
Совет ЕС окончательно утвердил Brexit 16:57
Клиенты "Волыньгаз сбыт" каждый двадцатый платеж за газ осуществляют через интернет 16:54 Пресс-релиз
В Польше предлагают создать военную бригаду с Украиной и Румынией 16:49
Наама Иссахар с матерью и Нетаньяху.Фото: twitter/netanyahu
Израильтянка, приговоренная в России к почти 8 годам колонии, вылетела в Израиль на самолете Нетаньяху 16:45
В 2019 году закарпатцы сократили потребление газа на 19% 16:37 Пресс-релиз
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
больше новостей
НБУ сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok