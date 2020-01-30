Неизвестные уничтожили исторические надписи на польском языке на библиотеке в центре Львова

Неизвестные в ночь на 30 января уничтожили исторические надписи на польском языке на детской библиотеке "Под Высоким Замком" на ул. Богдана Хмельницкого в центральной части Львова.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Этой ночью неизвестные закрасили краской исторические надписи на польском языке на детской библиотеке "Под Высоким Замком" , которая сейчас находится на реконструкции. К поиску виновных привлечены правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По словам директора Централизованной библиотечной системы для детей Львова Валентины Галушко, последствия акта вандализма были обнаружены сегодня утром мастерами, работающими на объекте.

Неизвестные закрасили около 8 надписей.

"Эти надписи имеют большую ценность, ведь показывают историю этого дома. Мы их только недавно отреставрировали. Эта библиотека - гордость города, ведь является одной из старейших зданий Львова. Мы очень удивлены таким поступком. Такой акт вандализма должен быть наказан", - сообщила Галушко.

Она отметила, что к делу привлечены правоохранители.

Также директор добавила, что на библиотеке установят камеры наблюдения.