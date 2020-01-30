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30 января 2020, четверг, 13:51 13
Жизнь 2020-01-30T13:52:50+02:00
Українські Новини
В Швеции из галереи украли скульптуры и гравюры Сальвадора Дали

В Швеции из галереи украли скульптуры и гравюры Сальвадора Дали

Валерия Драгомирова
Швеция, Стокгольм, Couleur, Кража экспонатов, Сальвадор Дали
Дали Сальвадор Фото: NewsRu
Дали Сальвадор Фото: NewsRu

В столице Швеции Стокгольм из галереи Couleur украли не менее 10 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника Сальвадора Дали.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на шведское издание Aftonbladet.

В полиции рассказали, что преступники проникли в галерею в ночь на 30 января, следы взлома обнаружили около 4 утра.

Полиция ищет двух человек, которые уехали от галереи на автомобиле. Подозреваемых пока не задержали, однако авто удалось найти.

Сообщается, что в галерее в эти дни проходила выставка работ Сальвадора Дали, а точное количество украденных работ пока неизвестно.

"То, что мы увидели сразу, они взяли где-то от 10 до 12 скульптур, и каждая из них стоит от 200 тысяч до 500 тысяч шведских крон (19-47 тысяч евро)", - сказал представитель галереи Педер Энстрьом.

Скульптуры, высотой от 40 до 50 сантиметров, привезли из Швейцарии, и в галерее они находились десять дней, выставка должна была закрыться в субботу.


Как сообщали Українські Новини, в США украли главный экспонат выставки Сальвадора Дали. 

Ранее сообщалось, что тело Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства. 

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