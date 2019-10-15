Похищение длиною в 32 секунды: в США украли главный экспонат выставки Сальвадора Дали

В Сан-Франциско полиция расследует громкий случай похищения средь белого центрального экспоната выставки Сальвадора Дали дня из галереи. Об этом сообщает российская служба BBC.

В частности, работу испанского художника "Горящий жираф" вынесли с выставки в течение 32 секунд.

Цветной офорт оценивается в $20 тыс. Согласно данным камер видео наблюдений: днем в воскресенье человек спортивного телосложения в синей футболке, шортах и бейсболке (и даже со свистком на шнурке) спокойно зашел в галерею. Через 32 секунды он так же неторопливо вышел из двери уже с гравюрой Дали в руках. Размер картины составляет 50 см на 60 см.

"Это был центральный экспонат нашей специальной выставки Сальвадора Дали", - рассказала телекомпании ABC7 директор галереи Анжела Келлет. "Горящий жираф" (не единственная работа Дали с таким названием) был выставлен в центре зала на мольберте.

"Они как бы просто заглянули в галерею вдвоем, вероятно, для отвлечения сотрудников, и убежали слишком быстро, до того, как кто-то успел что-либо заметить", - заявила Келлет.

В ведомстве расскащали, что экспонат должен был быть прикреплен к мольберту тросом, однако, ни троса, ни карабина в момент похищения не было. Полиция выясняет, был ли трос отстегнут злоумышленниками заранее (возможно, они или сообщники уже заходили в галерею перед этим) или вор сумел обрезать трос за те 32 секунды, что он находился в помещении.

Как сообщали Українські Новини, ранее сотрудники Нацмузея истории Украины похитили награду "Свастика Благодарности" и ценностей на 4 млн гривен.

Кроме того, в Великобритании из университетского музея похитили экспонаты на 3,2 млн долларов.

Также,