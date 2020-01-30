Основными движителями реформ украинцы считают Зеленского и правительство, – опрос

Большинство украинцев назвали Президента Владимира Зеленского главным движителем реформ в стране, на втором месте –правительство Гончарука. Люди также уверены, что положительные изменения в стране, в основном, тормозят олигархи и чиновники.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, которые были обнародованы в среду, 29 января.

В рамках социсследования респондентам нужно было ответить на вопрос: "Движитель или тормоз реформ"”. И разделить на 2 категории предложенные варианты. К каждой категории разрешалось определить не больше 5 вариантов.

В итоге, 50,9% респондентов ответили, что больше всего реформам в Украине препятствуют олигархи, 43,1% назвали чиновников и 22,2% – парламентскую фракцию "Европейская солидарность".

В то же время, Президента Владимира Зеленского в качестве движителя выбрали 60,1% опрошенных. 37% считают таковым правительство, а 29,7% – фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде Украины.

Исследование проводилось 6–11 декабря 2019 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, среди 2 018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, 28 января Верховный представитель Европейского Союза по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметили высокий темп реформ в Украине, достигнутый правительством Гончарука за 5 месяцев работы.