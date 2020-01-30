Основними рушіями реформ українці вважають Зеленського та уряд, – опитування

Більшість українців назвали Президента Володимира Зеленського головним рушієм реформ в країні, на другому місці – уряд Гончарука. Люди також впевнені, що позитивні зміни в країні, в основному, гальмують олігархи та чиновники.

Про це свідчать результаты соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, що були оприлюднені в середу, 29 січня.

В рамках дослідження респондентам необхідно було відповісти на питання: "Рушій чи гальмо реформ?". І розділити на 2 категорії запропоновані варіанти. До кожної категорії дозволялося визначити не більше 5 варіантів.

У підсумку, 50,9% респондентів відповіли, що найбільше реформам в Україні перешкоджають олігархи, 43,1% назвали чиновників та 22,2% – парламентську фракцію "Європейська солідарність".

У той же час, Президента Володимира Зеленського в якості рушія вибрали 60,1% опитаних. 37% вважають таким уряд, а 29,7% – фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді України.

Дослідження проводилося 6-11 грудня 2019 року у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, серед 2 018 респондентів старше 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, 28 січня Верховний представник Європейського Союзу із зовнішніх справ і політики безпеки Жозеп Боррель та Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляен відзначили високий темп реформ в Україні, який досягнуто урядом Гончарука за 5 місяців роботи.