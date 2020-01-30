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30 января 2020, четверг, 12:47 142
Силовые структуры 2020-01-30T13:18:06+02:00
Українські Новини
Нацполиция проверяет скандальную рекламу бизнесмена о партнерстве с Россией в Киеве

Нацполиция проверяет скандальную рекламу бизнесмена о партнерстве с Россией в Киеве

Ярина Вацяк
Полиция, Реклама, Бизнесмен, Олег Катющенко
Реклама Олега Катющенко. Фото: facebook Alexander V. Kurban
Реклама Олега Катющенко. Фото: facebook Alexander V. Kurban

Национальная полиция проверяет размещение в Киеве провокационной рекламы партнерства с Россией.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко журналистам, передают Українські Новини.

В ночь с 29 на 30 января в Киеве появились билборды с надписью "Россия — наш главный стратегический партнер" и размещено фото бизнесмена и основателя компании Holly Industrial Олега Катющенко.

Правоохранители выяснили, что владелец рекламной площади не размещал сам и не давал разрешение на размещение рекламы.

Шевченко сообщил, что изображения были оперативно демонтированы, и факты были внесены в Единый учет заявлений и сообщений.

Он добавил, что пока событию не дали квалификацию.

Правоохранители намерены допросить владельца рекламных конструкций, а также Катющенко, исследовать записи камер видеонаблюдения.

Как сообщали Українські Новини, в период выборов Президента в 2019 году избирательный штаб Президента Петра Порошенко заявлял, что билборды с изображением Порошенко и надписью "Конец" принадлежат компании олигарха Игоря Коломойского.

Перед выборами президента штаб Петра Порошенко обвинили в нарушении законодательства изображением Путина на предвыборной рекламе.

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