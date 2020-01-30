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30 января 2020, четверг, 11:54 18
Общество 2020-01-30T11:54:26+02:00
Українські Новини
В Лисичанске 23 тысячи человек остались без воды

В Лисичанске 23 тысячи человек остались без воды

Ольга Фандорина
Лисичанск, Водоснабжение
Вода. Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Вода. Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

30 января в Лисичанске Луганской области в результате непогоды были обесточены три насосные станции, без воды остались 23 тысячи человек. Коммунальные службы сейчас восстанавливают водоснабжение.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 30 января в Лисичанске из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тысячи абонентов", - говорится в сообщении.

К восстановительным работами привлечено коммунальное предприятие "Лисичанскводоканал". Котельные города работают в штатном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, ранее 24 декабря 2019 года ЛЭО обесточило "Лисичанскводоканал" из-за 167 млн гривен задолженности за потребленную электроэнергию, из-за чего около 80 тыс. жителей Луганской области остались без централизованного водоснабжения.

Также без водоснабжения приостановила работу котельная в Лисичанске, из-за чего без отопления остались 5,2 тыс. квартир в 110 домах города, 3 детских сада, 3 школы, 3 учебных и 3 медицинских учреждений.

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