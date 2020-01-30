В "Укрпошті" підтверджують різке скорочення тиражів місцевих видань, - НСЖУ

У січні 2020-го року передплатний тираж місцевих видань України, тобто обласних, міських та районних газет і журналів, становить 76% від рівня тиражів на 1 січня 2019 року. Такі дані повідомляє АТ "Укрпошта" у відповідь на офіційний запит Національної спілки журналістів України, поінформував на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко.

В офіційному листі за підписом гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського ідеться, що загальний передплатний тираж місцевих видань України становить 2.51 мільйонів примірників. Передплатний тираж преси загальнодержавної сфери розповсюдження становить 4.150 мільйонів примірників, що складає 92% до рівня тиражів на 1 січня 2019 року. Загальний показник відновлення тиражів національних та місцевих видань склав 85%.

У Національній спілці журналістів України наголошують, що головною причиною падіння тиражів є неякісна поштова доставка періодики через суттєве скорочення листонош та закриття поштових відділень. На якість доставки при постійному підвищенні ціни на послугу скаржаться редактори районних та обласних видань.

Занепокоєний ситуацією із падінням тиражів українських газет голова НСЖУ Сергій Томіленко, відзначає, що ситуація, яка складається із передплатою - надзвичайна.

- Для багатьох регіонів, у віддалених селах, де немає інтернету та й телебачення працює нестабільно - друковане слово чи не єдине джерело достовірної інформації. Але ситуація, коли українці оплачують послугу за високими тарифами, але натомість отримують головний біль із поштовою доставкою газети, ненормальна, - наголошує Сергій Томіленко. - Ці різкі падіння тиражів українських газет - не стільки від розвитку нових медіа, скільки від відсутності державної політики підтримки українських ЗМІ.