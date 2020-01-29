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29 января 2020, среда, 16:24 551
Бизнес 2020-01-29T16:34:07+02:00
Українські Новини
Федерация работодателей заявила о произволе силовиков в отношении "Укрлендфарминга"

Федерация работодателей заявила о произволе силовиков в отношении "Укрлендфарминга"

Сергей Паламаренко
Федерация работодателей Украины, ФРУ, Укрлендфарминг, Авангард, VAB Банк, Олег Бахматюк
Птицекомплекс
Птицекомплекс "Чернобаевское" в Херсонской области. Фото: ulf.com.ua

Федерация работодателей Украины (ФРУ) заявила о давлении силовых органов на Группу компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" в деле против "VAB Банка", заложником чего становятся 27 тыс. работников компании.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ФРУ.

"Попытки правоохранительных органов реанимировать досудебные расследования противоречит курсу новой власти на создание высококвалифицированных рабочих мест, в том числе в агросекторе. Ведь заложником таких действий становится судьба 27 тыс. человек - работников компании, - говорится в заявлении в защиту компаний Олега Бахматюка. - ФРУ выступает категорически против очередной попытки правоохранителей парализовать работу предприятия, которое ежегодно платит налоги на сумму более 2,5 млрд гривен и тратит на зарплаты 3 млрд гривен, и поддерживает требования, содержащиеся в обращении к Президенту Украины. Со своей стороны Федерация будет принимать все необходимые меры, предусмотренные законодательством, чтобы прекратить произвол правоохранительных органов".

Речь идет о заявлении владельца и коллектива Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард", одного из крупнейших украинских агропроизводителей, к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, опубликованное вчера, 28 января.

В заявлении отмечается, что компания еще в 2013 году построила 2 крупнейших в Евразии птицекомплекса по производству яиц полного цикла - "Авис" в Хмельницкой области и "Чернобаевское" в Херсонской области, а Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Генеральная прокуратура обвиняют предприятие в том, что их как бы не существует , что является абсурдом.

Так по обращению НАБУ Генпрокуратура возобновила 2 дела двух- трехлетней давности против компании "Авангард", которые НАБУ тогда расследовало и которые были закрыты. Речь идет о производстве №52016000000000112 от 20.04.2016 года и №52017000000000362 от 01.06.2017 года, которые были закрыты соответственно Генпрокуратурой Украины 06.12.2017 года и Главным следственным управлением Национальной полиции (ГСУ НП) 20.06.2018 года.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (агрохолдинг "Авангард", Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины и являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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